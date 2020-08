Campo di Giove: potenziato il servizio del 118

Campo di Giove, 7 agosto- Per tutto il mese di agosto il servizio del 118, sempre attivo nell’orario notturno h 20.00/8.00 è stato ampliato h24 nei giorni festivi e prefestivi. Si ringrazia l’assessore regionale alla Sanità d.ssa Nicoletta Verì e il direttore generale della ASL1 Avezzano Sulmona L’Aquila dr. Roberto Testa per aver accolto l’istanza in tal senso formulata dall’Amministrazione Comunale.”Si ringraziano anche il dr. Gino Bianchi – medico responsabile 118 – e la Croce Verde di Pratola Peligna- spiega il Comune- per la disponibilità dimostrata. Il nostro auspicio resta quello che si possa estendere la copertura h24 nei festivi e prefestivi a periodi più ampi dell’anno.