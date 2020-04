Campo di Giove, in paese ci si attiva per sostenere le piccole attività legate al turismo

Campo di Giove, 10 aprile– “…a presto! Il buono spesa ad ‘affetto immediato’”, di cosa si tratta? Del nome di un’iniziativa pensata per dare un aiuto concreto ed immediato alle piccole attività economiche legate al turismo di Campo di Giove.

La proposta è stata realizzata dalla Cooperativa di comunità “Tavola Rotonda” con l’obiettivo di favorire la creazione di liquidità necessaria agli operatori economici che, soci della stessa cooperativa, a causa dei blocchi agli spostamenti dei turisti, stanno affrontando un momento di difficoltà. In sostanza viene data la possibilità di acquistare on-line in modo semplice e sicuro tramite il sito

web della cooperativa, buoni spesa da 10, 20 o 50 euro spendibili appena le condizioni lo permetteranno.Un po’ come se il turista – ma l’iniziativa è rivolta a chiunque – prenotasse un prodotto o servizio per usufruirne al primo ritorno a Campo di Giove con uno sconto del 10%. Questo il link dell’iniziativa della Cooperativa di comunità “Tavola Rotonda” e, sepossibile, un invito a condividerne il contenuto: Da parte della redazione chiediamo, nei limiti delle possibilità di ciascuno, a partecipare attivamente per una proposta che, ci pare evidente, è nell’interesse di tanti, anzi di tutti coloro che vogliono bene al paese. Cogliamo infine l’occasione – mai così opportuna come quest’anno – per rivolgere gli auguri di una Buona Pasqua di Resurrezione a turisti e residenti. Mimmo Curciarello Tavola Rotonda Soc. Coop. a r.l. amministrazione@cooperativatavolarotonda.com

C.D.S.