Campo di Giove: emarginati e derisi

Campo di Giove, 13 aprile– E’ così che i cittadini di Campo di Giove si sentono oggi.Da 2 mesi ormai la SP 12 FRENTANA è chiusa al traffico.Le rassicurazioni del Presidente della Provincia Angelo Caruso circa l’immediato ripristino della circolazione si sono rivelate per quello che sospettavamo avrebbero potuto essere: promesse da campagna elettorale! Inizia così il documento del Comitato Frentana Aperta per evidenziare i ritardi nella riapertura della strada

Disatteso l’incontro con i cittadini nel mese di marzo senza neanche una comunicazione a giustificare il mancato rispetto dell’impegno preso. Eppure leggiamo dai giornali, in occasione della firma del documento unico di programmazione e lo schema di bilancio 2018-2020, come il “contatto frequente e quotidiano con le amministrazioni dei 108 comuni rappresentati ma anche e soprattutto, con le popolazioni residenti” sia strada preferenziale per il Presidente Caruso.

Una strada evidentemente anch’essa piena di buche visto il silenzio assoluto nei confronti di una popolazione che altrettanto evidentemente non esprime forse un bacino elettorale degno della politica attenzione.

Menzogne!

Sempre a ridosso delle elezioni politiche ci fù assicurato un impegno di spesa di 38.000 euro già preso, ma del quale vi è traccia solo nelle parole del Presidente.Fatta richiesta presso l’ufficio tecnico della Provincia per l’area peligna, ci è stato risposto che i fondi a disposizione non sono sufficienti a coprire le spese per il ripristino della viabilità, che dei 38.000 euro non se ne sà nulla e che con i soldi a disposizione si è scelto di fare altri interventi.

Purtroppo ci è stato anche riferito che non possiamo aspettarci una risoluzione a breve del problema! E allora indignati i cittadini si mobilitano in una assemblea pubblica che si terrà sabato 14 aprile alle ore 18:00 presso lo spazio antistante i locali di Palazzo Nanni in piazza Duval a Campo di Giove.(h. 13,00)