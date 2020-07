Campetto delle Marane di Sulmona nel degrado i residenti chiedono intervento

Sulmona,20 luglio– Ancora nessuna soluzione per il campetto di calcio di via Padre Pio delle Marane di Sulmona in stato di abbandono e nel degrado da decenni. Ultima Legione deve insistere nella segnalazione perché non ha ricevuto alcuna risposta al primo appello che il 7 luglio scorso ha rivolto all’Azienda sanitaria Locale, all’amministrazione comunale e ai Vigili urbani di Sulmona per chiedere un incontro e programmare interventi di messa in sicurezza e pulizia dell’area.

Problematica segnalata al partito da una residente della frazione che lamenta lo stato di abbandono in cui versa l’intera area dove vivono diverse famiglie. Un tempo utilizzato per giocare a calcio, il campetto da anni è ridotto ad una discarica abusiva, resta soffocato dalle immondizie e dalla vegetazione che ha ormai sommerso ogni cosa. Sulla fascia pedemontana del Morrone è indispensabile garantire spazi aperti e puliti che, come le linee tagliafuoco, soprattutto nei periodi estivi possono risultare importanti strumenti di prevenzione, antincendio e contro incidenti di ogni sorta.

La presenza di ratti e di insetti infestanti, tra questi soprattutto zanzare e mosche, peggiora la situazione già denunciata, dalla segreteria regionale di Ultima Legione. Non avendo avuto risposta sulla richiesta di un incontro con i responsabili degli enti interpellati, Ultima Legione chiede di trovare immediate soluzioni al problema non più tollerabile per restituire serenità alle famiglie delle frazioni, invisibili agli occhi degli amministratori locali. Il partito insiste sulla necessità di un immediato intervento di potatura e pulizia dell’area del campetto, così come è stato garantito in altre zone della città.

(m.t.)