I giorni e le settimane che verranno saranno caratterizzati quasi certamente da un confronto serrato sulla vicenda dei rifiuti che da Roma dovranno essere trasferiti in Abruzzo (Aielli,Sulmon e Chieti). Se la Giunta regionale ,con ogni probabilità assumerà le decisioni necessarie solamente nella giornata di domani ( ma si parla di disponibilità solo per tre mesi ovvero fino ad elezioni concluse) il sindaco di Chieti Umberto di Primio (Forza Italia) oggi ha preso posizione ed è apparso deciso. “Senza elementi di chiarezza su alcune questioni- ha detto- sono pronto a firmare un’ordinanza che vieti l’accesso dei camnion sulla strada comunale che porta agli impianti” Il sindaco giustamente si deve preooccupare del suo territorio e deilla salute dei suoi concittadini e non è disponibile ad accettare il tutto a scatola chiusa. Insomma gli osservatori politici piu’ attenti sono confinti che quella dei rifiuti sarà una partita “ anomala” che caratterizzerà tutta la campagna elettorale con vantaggi e rischi per tutte le forze in campo

Sulmona, 10 gennaio– Sulmona è uno dei tre siti abruzzesi che saranno interessati ad accogliere i rifiuti di Roma. Quanti ? Giusti secondo il socondo il Comune, troppi per i sulmonesi Anche se le polemiche sono ancora tante e le decisioni finali saranno assunte,probabilmente, solo dopo la riunione della Giunta regionale di domani oggi ( ma fino a questa ora) due sembrano essere le posizioni caratterizzanti

‘Sulla domanda di conferimento di rifiuti indifferenziati noi siamo orientati a dare tre mesi di accoglimento”. Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D’Alfonso, in un’ intervista a ‘InBlu Radio’, il network delle radio cattoliche della Cei, in merito alla questione dei rifiuti a Roma. ”Dallo stato attuale dei documenti – ha aggiunto D’Alfonso – mi risulta che c’è una richiesta da parte dell’Ama, l’azienda municipale di Roma, e a fronte di questa ho fatto partire l’8 di gennaio una richiesta di dati riguardante quattro elementi: quali sono le quantità, qual è il lasso di tempo per il quale serve questa prova di naturale collaborazione istituzionale, qual è il ritmo dei trasporti quotidiani ad opera dei camion perché mi va impattare sulla viabilità minore e infine qual è la spinta riorganizzativa del ciclo dei rifiuti a Roma per cercare di capire quanto può durare la loro questione e la nostra solidarietà”. “Noi abbiamo premura nell’aiutare la Capitale perché non è soltanto una grande città con straordinari cittadini ma è la parte più importante della locazione turistica e culturale dell’Italia – ha detto – Domani abbiamo la Giunta regionale e per domani mi aspetto che arrivino questi elementi semplici. Al momento non abbiamo assolutamente avuto risposte”.

“Non è ammissibile, per colpa dell’inerzia di chi non ha saputo gestire il problema, che i rifiuti di Roma arrivino in Abruzzo, né è possibile far ricadere su altre realtà le inefficienze e le incapacità della regione Lazio. La Regione Abruzzo, dal canto suo, non può pensare, per vicinanza politica con quella laziale, di autorizzare l’arrivo indiscriminato di rifiuti”. È quanto afferma il Sindaco di Chieti, Umberto Di Primio in merito alla notizia che la Regione Abruzzo autorizzerà l’arrivo dei rifiuti provenienti dalla capitale.

“Se avessi dovuto autorizzare l’arrivo dei rifiuti nella discarica di proprietà del Comune di Chieti – precisa il Sindaco – avrei già sbarrato l’ingresso della stessa, in modo da evitare qualsiasi altra forma di conferimento che non sia quella già prevista. Purtroppo non posso utilizzare lo stesso strumento per rifiuti che dovrebbero arrivare in Abruzzo per essere trattati in impianti privati di Chieti, Sulmona e Aielli.

Tuttavia è interessato il mio territorio e per questo, a tutela della salute dei miei cittadini e di quelli della Valpescara, vicinissimi all’impianto TMB di Casoni, prima di accogliere nuovi rifiuti pretendo di avere chiarezza su: l’impatto ambientale generato da un eventuale arrivo di mezzi, quantità e qualità dei rifiuti, la durata del conferimento e il numero di camion che arriveranno sulla mia città in ottemperanza alle prescrizioni VIA. Qualora non dovessi ottenere risposte esaurienti su quanto richiesto, pur di tutelare la salute dei miei cittadini, sono pronto ad emettere una ordinanza che vieti il passaggio dei camion sul tratto di strada che conduce al TMB.

È impensabile, infatti, che la Regione Lazio e il Comune di Roma possano pretendere di scaricare indiscriminatamente in Abruzzo i rifiuti, a causa della incapacità di organizzare in questi anni impianti di stoccaggi. Sull’area Valpescara – conclude il Sindaco – abbiamo già un serio problema di inquinamento dovuto alla sciatteria e all’attività delinquenziale del passato. Oggi non voglio che la mia città venga gravata ulteriormente, soprattutto in un’area sensibile, a causa di un incremento di mezzi pesanti”. E.. siamo appena agli inizi (h. 15,45)