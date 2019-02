Campagna elettorale dentro la Comunità ” Il Castello” ? Ad Anversa esplode la bufera

Anversa degli Abruzzi, 1 febbraio- La Comunità Terapeutica Riabilitativa “Il Castello” di Anversa degli Abruzzi non può essere e non deve essere lo strumento di una campagna elettorale.Lo afferma Gianni Gabriele (FI), che nel 1995 ha fortemente voluto, in qualità di Sindaco e con la sua amministrazione, che la comunità “Il Castello” si insediasse ad Anversa degli Abruzzi.

“E’ forte la preoccupazione – prosegue Gianni Gabriele-per la disinvoltura elettorale con la quale altri candidati alla carica di consigliere regionale hanno in questi giorni con un semplice spot elettorale liquidato la difficile realtà.

La cittadinanza anversana e il centro Abruzzo sono perfettamente consapevoli che l’amministrazione regionale uscente ha penalizzato con le sue scelte la comunità “Il Castello”, non concedendo l’aumento dei posti letto a suo tempo già assegnati e dirottando gli stessi verso altre strutture fuori dal nostro territorio. Il tutto purtroppo senza alcuna azione contraria dell’Assessore alle aree interne, Andrea Gerosolimo”.

Gianni Gabriele candidato nelle liste di Forza Italia per le prossime Regionali aggiunge “Mi spiace, da ex Sindaco di Anversa degli Abruzzi, che con passione e rispetto ho sempre lavorato alla crescita della comunità “Il Castello”, vedere stranamente a pochissimi giorni dalle elezioni fare passerelle e promesse elettorali perfino all’interno di strutture dall’alto valore sociale che come tutti sanno non vivono di promesse ma di atti concreti. E’ opportuno ricordare che l’adeguamento di alcune tariffe specifiche erano un atto dovuto per legge (Decreto Legge 10/2016) e già applicate a carattere generale in tutte le regioni”.Obiettivo di Gianni Gabriele è quello di ” riportare la politica sul sentiero che merita evitando le inutili passarelle elettorali in luoghi che meritano altro tipo di pubblicità”. (h. 14,30)