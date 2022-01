Camerata Musicale sulmonese:un duo d’eccezione nel sedicesimo appuntamento della stagione

domenica 30 gennaio ore 17.30 Teatro Comunale Caniglia – Sulmona con Nikolay Shugaev violoncello – Marcos Madrigal pianoforte

Sulmona, 28 gennaio-Davvero un appuntamento di particolare interesse quello in programma per domenica prossima 30 gennaio ( ore 17,30) al Teatro Comunale Maria Caniglia con due protagonisti di indubbio valore

Nikolay Shugaev, violoncellista, è nato a Mosca nel 1988. Fin da giovanissimo mostra un talento fuori dalla norma, aggiudicandosi a tredici anni il primo premio al Concorso russo per giovani violoncellisti. A questo seguono vittorie in altri importanti concorsi come TIHMS (The International Holland Music Sessions), Paper de Musica a Barcellona, Musica da camera a Cracovia, Concours International de Lausanne. Diplomatosi al Conservatorio di Stato di Mosca, si perfeziona poi con R. Cohen e E. Dindo. Segue quindi delle masterclass con D. Geringas, N. Gutman, M. Maisky. Si è esibito sia in recital che come solista e direttore d’orchestra presso sale prestigiose quali la Sala Grande nonché la Sala Rachmaninov del Conservatorio di Mosca, la Sala Šostakovič della Filarmonica di S.Pietroburgo, il Concertgebouw di Amsterdam, la Carnegie Hall di New York, la Tonhalle di Zurigo, il LAC e la RSI di Lugano, l’Auditorium Pau Casals di Barcellona, la Sala Verdi a Milano. Nel 2017 ha debuttato al Lucerne Festival. Ha publicato diversi CD per NAXOS. Dal 2021 Nikolay è diventato il docente dell’università di Scienza e Musica, Luleå in Svezia.

Marcos Madrigal, pianista nato a L’Avana, Cuba. Nel 2007 si diploma con il massimo dei voti presso l’Instituto Superior de Arte. Segue corsi di perfezionamento all’Università di Musica del Conservatorio di Lugano. Si è esibito in concerto, sia come solista sia con orchestra, in molte delle principali sale da concerto del mondo, come il Teatro Colón di Buenos Aires, l’Auditorium Parco della Musica di Roma, la Queen Elizabeth Hall di Londra, l’Auditorium Manuel de Falla di Granada, il Teatro dell’Opera di Bucarest, il Volkstheater di Vienna, il Teatro Rossini di Pesaro, il Teatro delle Muse di Ancona, collaborando con importanti direttori d’orchestra tra i quali Claudio Abbado. Ha collaborato inoltre in diversi progetti con Nicola Piovani, eanche con altri compositori legati al mondo del cinema e del teatro. Dal 2017 è Direttore Artistico di Habana Clásica, festival internazionale di musica classica con sede nella capitale cubana. È vincitore di numerosi concorsi internazionali in Spagna, Panama, Costa Rica, Italia. Nel 2012 gli è stato conferito il Premio Internazionale “Medaglia D’oro Maison des Artistes” assegnato a Roma dall’Associazione no profit di Cultura, Arte, Scienza e Impegno Sociale.

Il programma della serata:

R. Schumann: Fantasiestücke, Op. 73 per violoncello e pianoforte

Delicato con Espressione – Animato, Leggero – Rapido e con fuoco

L. van Beethoven: Sonata n. 3 op. 69 per violoncello e pianoforte

Allegro, ma non tanto – Scherzo. Allegro molto – Adagio Cantabile – Allegro Vivace

S. Rachmaninov: Sonata in sol minore op. 19 per violoncello e pianoforte

Lento – Allegro moderato – Allegro scherzando – Andante – Allegro mosso