Camerata musicale sulmonese: domani nuovo appuntamento. Sul palco l’Ensemble da Camera “L. D’Annunzio”

Si tratta del quindicesimo appuntamento per la 69^ stagione – domenica 23 gennaio ore 17.30- Teatro Comunale Caniglia –

Sulmona,22 gennaio– Torna la musica al Teatro Caniglia di Sulmona con il quindicesimo appuntamento della stagione della Camerata Musicale diretta dal M°Gaetano Di Bacco. Sul palco l’Ensemble da Camera “L. D’annunzio” con Stefania Franchini e Renato Marchese violini, Stefano Morgione viola, Massimo Magri violoncello, Roberto Della Vecchia contrabasso, Stefano Bellante clarinetto, Giovanni D’Aprile corno, Alfonso Patriarca fagotto.

Si tratta di una formazione composta da strumentisti caratterizzata da estrema versatilità. L’organico, costituito nella formazione originale da un doppio quintetto di archi e fiati con pianoforte e integrato all’occorrenza da altri strumenti, consente formazioni che vanno dal quartetto e quintetto d’archi al quartetto e quintetto di fiati passando attraverso diverse compagini miste (con o senza pianoforte) senza limitazioni di genere e di epoca.

La duttilità della formazione permette l’esecuzione di un repertorio vastissimo, che comprende composizioni di autori sia classici che del XX secolo, come ad esempio il Settimino op. 20 di Ludvig van Beethoven, l’Histoire du soldat e il Concerto per pianoforte di Igor Stravinsky, il ciclo dei Lieder eines fahrenden Gesellen e Das Lied vo der Erde di Gustav Mahler e le Due Serenate op.11/16 di Johannes Brahms.

Il programma della serata prevede

Schubert – Ottetto in Fa maggiore (1797-1828) per fiati e archi D 803 Adagio – Allegro 2. Adagio 3. Allegro vivace 4. Andante Menuetto: Allegretto 6. Andante molto – Allegro

Composto tra febbraio e marzo del 1824 su commissione dell’intendente dell’arciduca Rodolfo, il conte Ferdinand Troyer, clarinettista dilettante, l’Ottetto in fa maggiore per fiati e archi è una delle opere più affascinanti di Schubert e un momento significativo nella definizione del suo linguaggio sinfonico.

Il conte Troyer, amico e allievo di Beethoven, organizzatore nella propria residenza di manifestazioni musicali, aveva richiesto a Schubert (una sfida?) di comporre un brano che fosse esattamente simile al Settimino di Beethoven, composizione molto amata dal pubblico viennese. L’Ottetto, scritto in forma di Suite per due violini, viola, violoncello, contrabbasso, clarinetto, corno e fagotto, riflette il modello beethoveniano sia nella formazione strumentale, Schubert aggiunge un violino, sia nel numero e nell’ordine dei movimenti; tuttavia il carattere lirico e romantico di questa composizione la configurano prettamente schubertiana. La prima esecuzione dell’Ottetto è in forma privata nel salone del palazzo Troyer, con lo stesso conte al clarinetto; in pubblico viene eseguito il 16 aprile 1827 al Großer Redoutensaal di Vienna.