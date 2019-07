“Cambiamenti”, battesimo ad Assergi per l’edizione 2019

Giovedì all’auditorium INFN primo atto del Premio nazionale voluto da CNA per sostenere le imprese innovative

Si chiama "Il futuro possibile dell'impresa italiana" il forum - è in programma dopodomani, giovedì 4 luglio, nell'auditorium di Assergi dei Laboratori, con orario di inizio fissato per le 10 – voluto per dare tenere a battesimo la nuova edizione del Premio: un tema che vuole fare i conti con il difficile passaggio che il sistema delle imprese italiane si trova ad affrontare, ma anche sulle potenzialità e le novità di una nuova leva di imprenditori . E che si tratti ormai di un appuntamento particolarmente atteso nell'agenda delle nuove imprese italiane, lo confermano le cifre delle tre edizioni passate: oltre 2100 imprese candidate, più di 60 eventi territoriali, una platea ricca di sponsor, una dotazione di tutto riguardo nel montepremi (20mila euro alla prima classificata nel 2018). L'attività di animazione, che prende dunque le mosse dall'Abruzzo, si concluderà a Roma il 28 novembre prossimo con la manifestazione di chiusura e la proclamazione dei vincitori della finale nazionale: le imprese che aspirano a partecipare dovranno necessariamente iscriversi alla piattaforma del Premio entro il 15 settembre prossimo ( www.premiocambiamenti.it ). Nutrito il programma dell'evento di giovedì. Dopo l'apertura dei lavori affidata al direttore della CNA dell'Aquila, Agostino Del Re, il presidente nazionale di CNA Giovani Imprenditori, Marco Vicentini, presenterà la quarta edizione del Premio ("Il pensiero innovativo della neo impresa italiana"). Sarà la volta poi dei diversi approfondimenti: si cominciano con Massimiliano Falcone e il Project Manager di INFN, e Donato Orlandi ("L'artigianato che guarda al futuro"), per proseguire con Fabio Sferruzzi della Talent Garden ("Trasformazione digitale: forme e tempi di una evoluzione") e Marco Frey di Cittadinanzattiva ("Sostenibilità: imprese, energie e ambiente, il nuovo futuro"). Seguirà la tavola rotonda, moderata dal responsabile nazionale Marketing di CNA, Luca Iaia, dal titolo "Trasferimento tecnologico: l'innovazione e il sostegno alla crescita"), con la partecipazione di Cino Matacotta (INFN), Carlo Maria Medaglia (Direttore all'innovazione di Link Campus), Marco De Guzzis (responsabile Sviluppo e mercato di Invitalia), Stefano Fricano (ministero dello Sviluppo Economico) e Mario Pagani (responsabile delle Politiche industriali di CNA). Chiusura dei lavori affidata a Stefania Milo, vice presidente CNA (h. 12,00)