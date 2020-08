Calcio, Massimo Oddo nuovo allenatore del Pescara

Sulmona, 29 agosto– – Dopo alcune settimane di tratative stamani c’è stato l’annuncuo ufficiale della società: Massimo Oddo, abruzzese, 44 anni, è il nuovo allenatore del Pescara calcio che milita in serie B. e subentra ad Andrea Sottil Per Oddo si tratta di un ritorno nella ciottà adriatica dove aveva già guidato i biancoazzurri nelle stagioni 2015-2017 in serie A Campione del mondo con la nazionale italiana nel 2006, ex difensore di Lazio e Milan, il 44enne tecnico abruzzese torna a guidare i biancazzurri dopo le stagioni 2015-2017.Nel dare l’annuncio oggi sul sito ufficiale della società il Presidnete del Pescara Daniele Sebastiani ha rivolto al neo allenatore da parte di tutta la società “ un caloroso bentornato al mister e un grande in bocca al lupo per la sua nuova avventura in biancazzurro”

M.S.