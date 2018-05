Calcio: Il Bugnara vince il derby peligno con il Pacentro ( 1-0) e accede ai play off

Domenica prossima prima gara sul campo del Cugnoli e dopo sette giorni il ritorno fra le mura amiche. Per la formazione di mister Casanova un sogno e forse un traguardo storico che va oltre la prima categoria. Intanto l’entusiasmo cresce e ci si organizza per una trasferta in massa nel pescarese

Bugnara, 7 maggio- La vittoria nel derby peligno per il Bugnara questa volta vale il doppio: da una parte ha consentito di battere un’avversario coriaceo e di spessore come il Pacentro ma dall’altra ha consentito di staccare il biglietto per l’accesso ai play off che inizieranno domenica prossima a Cugnoli in provincia di Pescara.

Per la formazione peligna allenata da mister Casanova si tratta di un risultato di grande significato che alla vigilia di questo torneo di prima categoria, molto competitivo e di grandi difficoltà, in pochi potevano prevedere.Ed invece la formazione bugnarese si è risultata una grande rivelazione che ha ben impressionato e sopratutto ha condotto un torneo sempre ai vertici della classifica. Ovviamente molto soddisfatto il Presidente Rodolfo Lo Stracco per il risultato raggiunti che ripaga tutti società,tecnico e giocatori dei sacrifici portati avanti. Si comincerà domenica prossima quindi su un campo assai insidioso ma non impossibile. A Bugnara intenato è scattata la macchina organizzativa per questo appuntamento. I tifosi sono in fermento e sicuramente saranno in tanti domenica prossima 13 maggio a sostenere i propri colori per posi giocarsi tutte le carte al ritorno la settimana dopo.

Bugnara: Molinaro, Lo Stracco F., Marinucci (18′ st Forcucci), Di Camillo (1′ st Casasanta), Gargaro, Di Carlo, Tottone, D’Elia, Lo Stracco L., Crugnale (10′ st Paolucci), Coccovilli. A disposizione: Giammarco, Leombruno, Sulli, Giammarco S..Allenatore: Casanova. Pacentro: Epifano (19′ st Gialò A.), Gialò G. (19′ st Intenza), Lalama, Sané, Pizzoferrato, Spagnoli P., Visconti, Shala, Vuolo, Cuccurullo E., Angelilli. Allenatore: Del Beato. Arbitro: De Gregorio di Chieti. Rete: 32′ st Paolucci.

Fabrizio Taglieri