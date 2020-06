Calcio: Galliani, “Senza Gravina sarebbe finito tutto come in Francia”

“Dobbiamo fare i complimenti a Gravina, senza la cui determinazione sarebbe finito tutto come in Francia, che e’ stata frettolosa e ha provocato danni ingenti”. Lo ha detto Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ai microfoni di “Radio Anch’io Sport” su RadioUno. “Resto dell’idea che sarebbe stata migliore la soluzione dell’anno solare – continua a proposito della ripartenza del campionato – Si sarebbe potuto fare tutto coi tempi previsti e invece bisogna incrociare le dita perche’ finiscano i vari campionati, le coppe europee finiranno con un format diverso e la serie C e’ stata costretta a interrompere la stagione regolare per fare play-off e play-out in forma ridotta. Questa compressione poteva essere evitata ma cosi’ stanno le cose”.