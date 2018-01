Riparte il Campionato di 1^ Categoria e per la formazione peligna subito un test assai impegnativo per continuare l’ottimo percorso portato avanti nella prima parte della stagione.

Bugnara, 13 gennaio- Il nuovo anno è iniziato e questa settimana si riaccenderanno i riflettori sul campionato di prima categoria. Terminata la pausa natalizia e con essa gli ultimi test, la Federlibertas si accinge ad affrontare la seconda metà di una stagione che sin’ora l’ha resa una delle contendenti principali alla vetta della classifica.

Il 2018 oltre ai tanti propositi ha portato in tema mercato due nuovi innesti agevolando le scelte del mister Casanova, Michele Savese centrocampista proveniente dalla Virtus Pratola e Matteo Scelli ex portiere dell’Ovidiana che è subentrato per sostituire Lattanzio.

Il match di domenica metterà a dura prova i peligni impegnati contro il Manoppello, in una sfida che differentemente dal risultato positivo nel girone di andata, questa volta potrebbe essere influenzata dal fattore campo. I teatini attualmente militano nella quinta posizione, ad un solo punto dalla Federlibertas vantando l’invincibilità sul proprio terreno di gioco.

Vincere sarebbe l’obiettivo primario in primis per archiviare un avversario ostico, per scalare ulteriormente posizioni e per iniziare l’anno nel migliore dei modi proiettando le attenzioni alla sfida successiva in casa contro il Popoli. (h. 18,00)

Fabrizio Taglieri