La formazione peligna conquista una preziosa vittoria che fa classifica e morale ma soprattutto conferma quanto di buono aveva fatto vedere nella prima parte del campionato dimostrando di essere un complesso ben organizzato e competitivo. Ora naviga nelle parti alte della classifica e domenivca prossima a Bugnara arriva il Popoli

Bugnara, 14 gennaio– La Federlibertas Bugnara con furore espugna il difficile campo del Manoppello, sfatando statistiche e miti, inaugurando l’anno nel migliore dei modi e si conferma una formazione solida,fra le piu’ competive del giorne, ed ora naviga nelle parti alte della classifica

Probabilmente all’inizio della stagione in pochi avrebbero immaginato una squadra così competitiva, dati alla mano i bianco-celesti sono stati capaci di esordire in un campionato sin da subito come protagonisti indiscussi. Questo risultato ottenuto su uno dei campi più difficili ne è la prova; goal del solito Crugnale e raddoppio di Trafficante hanno reso la trasferta domenicale una gioia anche per i tifosi. Le reti realizzate nella seconda metà di gara in realtà sono state solamente la ciliegina sulla torta, di una serie di occasioni mancate nella prima fazione.

“Sono contentissimo per la vittoria di oggi, la squadra si è allenata molto ed i risultati non hanno tardato ad arrivare. Siamo soddisfatti anche per aver guadagnato punti in classifica, sin da ora siamo pronti per la prossima sfida che ci attende domenica in casa contro il Popoli.”

Queste le dichiarazioni espresse dal D.S. Paolo Di Fiore, che ha accompagnato la squadra finora. Il cammino è ancora lungo e nonostante i buoni risultati serviranno punti per raggiungere l’obiettivo tanto ambito da tutti. Intanto ci si prepara prer la sfida la sfida di domenica prossima. A Bugnara arriverà il Popoli, formazione che oggi ha colto un prezioso pareggio ( 2-2) in casa con la capolista Scafa e che nel frattempo è formazione completamente diversa da quella battuta n a Poli nel giorno d’andata.Altra tappa fondamentale lungo (h. 18,15)

Fabrizio Taglieri