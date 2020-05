Bussi, Marcozzi: “Il Ministero dell’Ambiente conferma i 50 milioni per la bonifica”

“Morassut entra poi nel dettaglio della gara pubblica. Spiega come il procedimento per l’annullamento della gara sia un atto dovuto proprio per la trasparenza e la salvaguardia delle importanti risorse, dal momento che il progetto è stato giudicato inadeguato da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Il Ministero per questo ha agito in piena coerenza e correttezza a tutela del territorio e dei cittadini”.”Con questo atteggiamento, Regione Abruzzo e il Comune di Bussi riescono a prendersi la seconda lezione istituzionale nello spazio di pochi giorni. Viene il dubbio che Marsilio non abbia nemmeno letto le osservazioni di pochi giorni fa diramate dal Ministero dell’Ambiente, che spiegavano per filo e per segno, in maniera assolutamente chiara, le motivazioni dell’annullamento della gara per la bonifica e le gravi lacune del progetto presentato. Mi aspetto che, adesso, Marsilio e il Sindaco Lagatta abbiano almeno il buon gusto di chiedere scusa al Ministero dell’Ambiente e che inizino ad avere un atteggiamento realmente collaborativo, lasciando da parte la propaganda e lavorando per recuperare questa parte contaminata della nostra terra, restituendola ai cittadini. Lo Stato è presente, dimostrino di esserlo anche la Regione Abruzzo e il Comune di Bussi”, conclude. (h.18,30)