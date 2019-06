Bussi: domani inaugurazione di una nuova pista di pump track

Bussi, 27 giugno– Domani,Sabato 29 giugno, a partire dalle 16:00, verrà inaugurata la nuova pump track (pista a forma di onde) realizzata presso il parco fluviale nel comune di Bussi sul Tirino. Si tratta di un circuito voluto dall’attuale ed omonima amministrazione comunale, fatto di dossi e cunette che formano una superfice ondulata e di curve paraboliche da percorrere con bici da dirt jump, BMX o MTB.

Girare in una pump track significa imparare a guidare la mountain bike ma anche molto utile per migliorare le capacità di guida e di destrezza.

La ditta Santilli & Breda ha realizzato fisicamente l’opera ed è stata in grado nel giro di pochi giorni di montare un nuova pista. Il progetto e il design è stato sviluppato e brevettato da Moreno Di Labio, maestro di mountain bike a capo del marchio Optimal Performance che, con la sua esperienza di tecnico ed allenatore nel ciclismo, ha condensato in quest’opera il meglio per avviare i giovani alla pratica del ciclismo nel segno della multidisciplina.

Per sabato pomeriggio la partecipazione all’inaugurazione è aperta a tutti e per raggiungere l’impianto si consiglia di uscire dall’autostrada A25 a Torre dei Passeri (causa momentanea chiusura per lavori del casello Bussi-Popoli) e una volta arrivati alle porte di Popoli basta seguire le indicazioni per arrivare a Bussi sul Tirino.(h. 15,00)