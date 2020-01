“Buonasera dottor Nisticò”, domenica al Teatro di aratola

Un gradito ritorno,, quello del regista ed attore Mario Massari. Massaro propone un monologo tratto dall’omonimo romanzo di Antonio Del Giudiceper la Regia di Martina Gatto.La storia è quella dell’ascesa e caduta morale, professionale e umana di un banchiere inciampato in un episodio di corruzione.Il banchiere in questione èamministratore delegato della maggiore banca di città, travolto dallo scandalo per una mazzetta che riduce la sua vita, felice e all’insegna del cinismo, in un flusso di coscienza, un monologo avviato dopo aver inviato 112 messaggi d’aiuto senza ricevere risposta alcuna. Un metro dell’abbandono di cui è, tra virgolette, vittima.La banca è, infatti, “punto di snodo di affari leciti e illeciti, luogo nevralgico per palazzinari e businessman chiacchierati, ‘palude’ dove si decidono, nel bene e nel male, le sorti economiche ma anche le gerarchie sociali della città”.Abbandonando la sua carica e i contesti ad essa vicini, il banchiere vede crollare attorno a sé agi e privilegi, dimenticato dalla classe “potente” che prima lo circondava e ritrovandosi solo. Anche la sicurezza familiare inizia a traballare.

“È una storia, che sfiora tutti i giorni le vite di tutti. Storia di soldi non sempre puliti, di amori non sempre leali, di figli viziati e traditi, di pulpiti che predicano bene e razzolano male, di un uomo che, immemore dei principi appresi dai genitori, cede all’ambizione malsana e finisce per tradire anche se stesso”.

“Un monologo nervoso, vibrante, che si chiude con una efficace intuizione poetica. […] In settanta minuti la voce dell’attore tocca una vasta gamma di sfumature e di emozioni, con una presenza corporea, gestuale, drammatica, che porta in primo piano la figura di Nisticò, assediato dalla presenza- assenza dei suoi molti interlocutori e accusatori” scrive Ugo Perolino – Il Centro.

“Colpisce la claustrofobia di un mondo tessuto da falsari, il cinismo, il racconto sorprendente dell’ipocrisia che sempre

accompagna la corruzione. Tutti, figli, moglie, fratello e amanti puntano il dito contro Nisticò. Ma il pulpito è marcio”, Giosuè Calaciura per La Domenica de Il Sole 24 ore.