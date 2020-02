Buon viaggio Nino

Sulmona, 15 febbraio.Si sono svolti questa mattina a Sulmona, all’interno della chiesa di Cristo Re, i funerali dell’avvocato Nino Ruscitti, deceduto giovedì scorso a causa di una polmonite. Molta la partecipazione da parte della società civile la quale, ha manifestato affetto alla famiglia, unendosi al dolore dei familiari. Presenti i genitori Giovanni e Giuseppina, il figlio Daniele giornalista fratello di Nino, i familiari, i parenti tutti, il consigliere regionale Silvio Paolucci, colleghi di lavoro, amici, semplici conoscenti. Nino Ruscitti era solidale con tutti e salutava sempre con educazione anche chi non conosceva.

Nel corso dell’omelia funebre si sono ricordati i valori della fede cristiana e la figura di Nino, persona affabile, generosa, onesta, professionale, sempre al servizio della professione e del cliente, mantenendo elevato il valore della professione forense. Anche nel letto dell’ospedale Nino Ruscitti ha continuato a lavorare senza sosta, sino all’ultimo, sempre al servizio del cittadino, della professione, rappresentando un esempio di lavoro e rettitudine per tutti i colleghi. Era esperto di diritto del lavoro branca della giurisprudenza molto complessa. Durante la cerimonia funebre vi è stato l’intervento dell’avvocato Luca Tirabassi, presidente dell’ordine degli avvocati di Sulmona, il quale ha portato il saluti degli altri ordini professionali della regione Abruzzo, ed ha ricordato la figura del collegha scomparso, sottolineando e precisando i valori della sua persona, la fondamentale realtà che rappresentava per la professione forense, per l’ordine degli avvocati di Sulmona. Molta la commozione, i ricordi, enunciati da parte dei docenti che lo hanno avuto come alunno, i quali hanno ricordato la figura, la cultura di Nino, sin dagli anni nei quali era valido studente del liceo classico Ovidio.

Nino Ruscitti era avvocato affermato, professionale, famoso non soltanto in Abruzzo. Il mondo della professione forense, la società civile, la cultura, perdono una persona fondamentale, indimenticabile, che rappresenta un pilastro autorevole. Sulla bara è stata collocata la sua fotografia ed era coperta dalla sua toga, realtà tangibile degli anni di lavoro da avvocato, professione che Nino amava molto ed alla quale ha dedicato tutta la vita. Da oggi la salma di Nino Ruscitti riposerà nel cimitero civico di Bugnara, suo paese d’origine. Lascia un vuoto incolmabile, un ricordo straordinario ed imperituro di onestà, competenza, professionalità, dedizione ai valori veri della vita, ai quali ha dedicato tutta la sua terrena esistenza. Porgo le mie più sentite condoglianze alla famiglia Ruscitti per la scomparsa dell’amato figlio Nino, che ricorderemo sempre con affetto e nostalgia. Ciao Nino grazie per quanto hai dato, avresti meravigliosamente continuato, non ti dimenticheremo mai. Buon Viaggio.

Andrea Pantaleo