Buon viaggio Nicola

Sulmona, 23 giugno– Si sono svolti questa mattina a Sulmona, all’interno della chiesa di Santa Maria della Tomba, i funerali di Nicola Angelucci scomparso nei giorni scorsi a causa di un male incurabile. Presenti la mamma Anna, la moglie Augusta, le figlie Dalila, Erika, Nicole, la sorella Rosanna in un dolore molto composto. Presenti il sindaco di Sulmona Annamaria Casini, il presidente del Consiglio Comunale Katia Di Marzio, il sindaco di Pacentro Guido Angelilli, gli alpini della protezione civile, cittadini desiderosi di non voler mancare.

La società civile si è stretta vicino alla famiglia di Nicola Angelucci quale dimostrazione di stima, affetto, riconoscenza, gratitudine per quanto Nicola ha realizzato nella sua brillante ed operosa carriera politica. È stato Assessore nella giunta del Sindaco Pietro Centofanti, Presidente del Consiglio Comunale nell’era del sindaco Fabio Federico, di nuovo Assessore e Vice Sindaco nell’amministrazione guidata del Sindaco Annamaria Casini. Nel corso dell’omelia funebre si sono ricordati i valori, la vita, l’impegno in politica, nel sociale di Nicola Angelucci. Salutava sempre con correttezza e educazione con il suo inconfondibile sorriso. Nicola Angelucci lascia un’eredità costituita da impegno, professionalità esperienza, visione lungimirante, battaglie politiche in prima linea per il progresso della società e dell’amministrazione della res pubblica. Non si è mai tirato indietro ed è stato sempre pronto a collaborare. Mancheranno le sue attenzioni, i suoi richiami, il suo apporto che non è mai mancato, la sua esperienza, la ferma volontà di rappresentare ed amministrare la città di Sulmona, il territorio. Nicola era sempre pronto a dare il suo apporto ad ogni iniziativa sempre per il progresso e l’immagine della città di Sulmona.

A ll’uscita del feretro dalla chiesa si è levato un lungo, commosso applauso dai cittadini in attesa in Piazza del Plebiscito. Il Sindaco Annamaria Casini ha pronunciato un discorso molto significativo sulla figura e la carriera politica di Nicola Angelucci, rotto da momenti di emozione e commozione. Molti occhi erano velati dalle lacrime per la scomparsa di un sulmonese attento, diligente, forte e gentile come tradizione regionale abruzzese vuole. Nicola Angelucci è persona speciale che lascia un vuoto incolmabile e un’eredità di valori di fondamentale importanza. Gli uomini passano, le idee restano. Lavorando sulle idee di Nicola Angelucci possiamo contribuire a renderlo immortale nel ricordo di tutti coloro che lo hanno conosciuto. Da oggi la salma di Nicola Angelucci riposerà nel cimitero civico di Sulmona. Ciao Nicola grazie di tutto resterai per sempre nella memoria e nel cuore di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerti. Buon Viaggio.

Andrea Pantaleo