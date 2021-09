Buon anno scolastico a tutti !!

Sulmona,9 settembre- In vista della riapertura del nuovo anno scolastico il direttore scolastico regionale Antonella Tozza ha rivolto agli studenti ma anche ai Dirigenti scolastici, Docenti, personale Ata il seguente messaggio di auguri:

Non posso che esordire con un profondo senso di gratitudine nei Vostri confronti; anche grazie a Voi, al vostro senso civico,al vostro amore per la comunit siamo riusciti a conseguire un obiettivo davvero fondamentale: si ritorna a Scuola in presenza!L’Abruzzo, infatti, si colloca al di sopra della media nazionale per numero di vaccinazioni eseguite sul personale dellascuola e sugli studenti. Un grazie speciale soprattutto a Voi cari ragazzi che forse pi di tutti avete compreso l’importanzadi tornare sui banchi in sicurezza alla luce del lusinghiero risultato di vaccinazioni eseguite per la fascia di et 17-19 anni.

Non siamo ancora usciti purtroppo dal tunnel della pandemia, non dimenticheremo mai le sofferenze per le troppeviste spezzate dal virus, ma ora intravediamo una luce, un faro che illumina finalmente la Scuola, istituzione divenuta cruciale nel dibattito pubblico di questo Paese forse proprio in conseguenza della mancanza, venutasi a determinare daiperiodi di lockdown, della sua attivit in presenza. Un cono di luce, per usare la bella immagine dello scrittore Alessandro

Baricco, che ci carica di responsabilit , ma che ci spinge anche verso la nuova sfida: quella del ritorno ad un anno scolasticonormale.Sempre Baricco in un suo recente intervento ha sottolineato la necessit di una “reinvenzione” della nostra ideadi educazione che passi attraverso la modifica di una cellula che possa diventare contagiosa, cos come nel nostro organismo.

Cari ragazzi, cari docenti, siete voi le nostre cellule “buone” capaci di trasformare la scuola attraverso un entusiasmante contagio. Gi nel secolo dei Lumi Rousseau nell’Emile riporta la sfida della scuola alla sua sostanza educativa: “L’educazione formare le persone in modo che possano non solo sopravvivere a questo mondo, ma che lo possano amare per quello che nelle sue difficolt e incomprensibilit . L’educazione non deve darci le risposte a tutto, n permettercidi vivere senza porci domande, ma anzi deve spingerci a porcele costantemente e a saper vivere senza una sola risposta […] la lotta per l’educazione una lotta per il diritto di stare a questo mondo e di comprenderlo”.

Noi faremo la nostra parte come sempre. Possiamo solo affermare che si torner sui banchi in sicurezza, grazie al lavoro egregio svolto dai dirigenti scolastici e da tutto il personale, e che tutte le operazioni di immissione in ruolo si sono concluse nei tempi previsti con un migliaio di nuovi docenti in cattedra e con tanti supplenti gi nominati agli inizi di settembre. Ora sar il compito di tutti fare in modo che responsabilmente si riesca ad avviare e soprattutto portare a conclusione questo nuovo anno scolastico con il mantenimento delle distanze e l’uso regolare dei pres di di sicurezza dentro e fuori gli edifici scolastici. Buon anno scolastico a tutti Voi!

Antonella Tozza