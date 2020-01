Buon anno 20020

Sulmona, 1 gennaio- E’ arrivato il nuovo anno carico di attese e di speranze per la nostra città che vive una fase assai delicata che non si ricordava da tanti anni.Le vicende politiche, e non solo, delle ultime settimane,le lacerazioni sociali tante difficoltà che si vanno registrando nei diversi settori della vita di questo territorio suscitano preoccupazioni. Eppure Sulmona è sempre stata una città orgogliosa che nei momenti difficili ha saputo sempre reagire e rimettersi in cammino.Siamo convinti che tutti insieme anche questa volta ce la possiamo fare. E’ questo l’augurio più bello che all’alba del nuovo anno intendiamo rivolgere a Sulmona e alla sua gente nella convinzione che il 2020 possa essere ricordato come un anno fortunato capace di riaccendere una nuova speranza. Buon anno a tutti