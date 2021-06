Bugnara:in montagna con il Vescovo Mons. Fusco per una giornata….particolare

Bugnara, 6 giugno- Davvero una giornata particolare quella vissuta a Bugnara dai giovani del’Associazione Turismo montano che hanno organizzato anche quest’anno, agli inizi della stagione estiva, la tradizionale passeggiata in montagna in località “Acqua degli uccelli” uno dei posti piu’ frequentati e attraenti della montagna bugnarese. Anche quest’anno ospite d’eccezione è stato Mons. Michele Fusco Vescovo della Diocesi che nei giorni scorsi nel presentare progetto “Ora viene il Bello” il grande contenitore proposto per l’estate 2021 dall’Ufficio nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport. La diocesi di Sulmona-Valva partecipa all’evento con un programma dal 1 giugno fino al mese di settembre presentato nel corso di una conferenza stampa dal Vescovo Michele Fusco.

Conversando con i giornalisti a margine dell’incontro Mons Fusco aveva spiegato che l’appuntamento di Bugnara e’ “una di quelle occasioni che rafforza ormai una tradizione avviata negli anni scorsi che oltre ad un momento di riflessione resta pur sempre un’occasione di incontro con la comunità giovanile del paese”.

Oltre cinquanta i giovani che hanno partecipato al raduno. Ad accogliere il Vescovo il sindaco di Bugnara Giuseppe Lo Stracco ed il Presidente dell’Associazione “ Turismo montano” Pasquale Ventresca. Una lunga camminata di oltre 4 chilometri che ha portato i partecipanti al ritrovo fino a raggiungere oltre mille metri di quota dove è stata celebrata la Santa messa, avviate alcune riflessioni sui temi principali del momento ma soprattutto sulla difesa della natura, sul rispetto ed il rafforzamento di alcuni valori come quelli della persona umana, della solidarietà. E poi, come vuole la tradizione, tutti a.. tavola a gustare i prodotti preparati dai giovani che anche in questa occasione si son fatti apprezzare.

Soddisfazione ha espresso il Presidente dell’Associazione Pasquale Ventresca “ Sono assai grato al Vescovo Michele Fusco per questa sua partecipazione anche quest’anno al nostro appuntamento. Ormai lo consideriamo un nostro concittadino che sa parlare ai giovani e scaldare i loro cuori.Un segnale importante, soprattutto di questi tempi pieni di difficoltà ed incertezze. Vorrei ringraziare anche il nostro sindaco,i cittadini di Bugnara, che hanno inteso partecipare per stare insieme a noi oltre ovviamente a tutti i componenti l’Associazione e i tanti collaboratori che hanno contribuito alle diverse fasi dell’organizzazione per la migliore riuscita della manifestazione Insomma posso tranquillamente affermare che abbiamo vissuto una giornata davvero… particolare”