Bugnara: un 2 giugno in quota e con Mons. Fusco

Bugnara, 29 maggio- L’Associazione Promozione turismo montano di Bugnara questa volta ha preparato le cose in grande. In occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno ha preparato una escursione in quota nel quadro delle iniziative inserite nel cartellone del 2019. Tante già le adesioni alcune delle quali davvero importanti. Con i giovani dell’Associazione questa volta ci sarà anche Mons. Michele Fusco Vescovo della Diocesi che sarà accompagnato dal parroco Don Fabio.

Il Vescovo ha accettato l’invito non solo per essere un appassionato di montagna ma soprattutto per trascorrere una bella giornata insieme ai tanti giovani di Bugnara. La partenza è fissata alle ore 9,00 da piazza SS. Rosario e all’arrivino in località ” acqua degli uccelli” dinanzi al piazzale del rifugio è in programma la Santa messa. Poi ,ovviamente, a seguire una ricca colazione ,un po’ di musica e sicuramente tanta allegria.(h. 14,30)

L.D.M.