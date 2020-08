Bugnara: sarà don Lorenzo Conti il nuovo parroco

Bugnara,4 agosto– Sarà don Lorenzo Conti il nuovo parroco della parrocchi di Santa Maria delle Cocanelle di Bugnara Lo ha annunciato il vescovo diocesano, mons. Michele Fusco,. Don Lorenzo sostituirà don Fabio D’Alfonso destinato alla parrocchia di Cristo Re a Sulmona. La notizia dell’arrivo di don Lorenzo è stata accolta a Bugnara con molta soddisfazione. Per sottolineare il significato della scelta di don Lorenzo e la sua missione in una comunità da sempre definita straordinaria il prossimo mese di settembre sarà a Bugnara il Vescovo Fusco

Ecco la nota ufficiale sui uovi Parroci di Cristo Re in Sulmona, di Santa Maria delle Cocanelle in Bugnara e di San Giovanni da Capestrano a Torrone in Sulmona.

Oggi è la memoria di San Giovanni Maria Vianney, conosciuto come il Santo Curato d’Ars. Nel 1818 viene mandato come Parroco nella Comunità di Ars. Là risveglia la fede dei parrocchiani con la sua predicazione, ma soprattutto attraverso la preghiera e il suo stile di vita. Si sente povero di fronte alla missione da compiere, ma si lascia afferrare dalla misericordia di Dio. Restaura ed abbellisce la chiesa, fonda un orfanotrofio (“La Provvidenza”) e si prende cura dei più poveri. Molto presto la sua fama di confessore attira da lui numerosi pellegrini. Assalito da molte prove e combattimenti spirituali, conserva il suo cuore ben radicato nell’amore di Dio e dei fratelli. La sua unica preoccupazione è la salvezza delle anime. Sacerdote che si consuma d’amore davanti al Santissimo Sacramento, si dona interamente a Dio, ai suoi parrocchiani e ai pellegrini. Muore il 4 agosto 1859. Sapeva che un giorno sarebbe morto come “prigioniero del confessionale”. E’ stato proclamato “patrono di tutti i parroci del mondo”.

In questo giorno, in cui vogliamo affidare al Santo Curato d’Ars, tutti i parroci della nostra diocesi di Sulmona – Valva vi comunico alcuni avvicendamenti.

Dopo la notizia del 7 dicembre 2019 in cui i Salesiani dell’Italia Centrale hanno comunicato la decisione di riconsegnare alla diocesi la Parrocchia di Cristo Re al termine dell’anno pastorale 2019-2020, dove aver fatto richiesta al consiglio della Circoscrizione Salesiana di ripensarci e di rimanere ancora a Sulmona senza aver avuto una risposta affermativa, vi comunico che ho deciso di nominare parroco della parrocchia di Cristo Re in Sulmona il sacerdote don Fabio Oliviero D’Alfonso.

Ringrazio la Comunità dei Salesiani, nella persona dell’attuale Parroco don Giovanni Molinari qui presente, per il servizio svolto da più di 40 anni a Sulmona, formando tanti laici al servizio della Comunità e in modo particolare per la presenza dell’Oratorio cittadino nel quale varie generazioni di giovani hanno trovato un punto di riferimento.

Allo stesso tempo vi comunico che per le parrocchie di Santa Maria delle Cocanelle in Bugnara e di San Giovanni da Capestrano a Torrone in Sulmona, ho deciso di nominare don Lorenzo Conti.

Ringrazio don Fabio e don Lorenzo per la loro disponibilità, per aver accettato il nuovo incarico parrocchiale. Invito le Comunità Parrocchiali di Cristo Re, di Santa Maria delle Cocanelle e di San Giovanni da Capestrano a pregare per i loro nuovi pastori.

Nel mese di settembre verrò nelle comunità per presentare i nuovi parroci.