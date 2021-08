Bugnara: sabato inaugurazione nuovo complesso scolastico antisismico

Alla vigilia del nuovo anno scolastico arriva ora l’ufficialità: la nuova scuola antisismica realizzata con criteri e tecniche moderne è pronta ad accogliere la popolazione scolastica ( scuole dell’infanzia ed elementari). Dopo le ferite del sisma del 2009 che procurò seri danni al patrimonio pubblico e privato del piccolo centro peligno gli amministratori comunali hanno lavorato sodo negli ultimi anni per concretizzare l’obiettivo che ora è vanto e orgoglio dell’intera comunità e sicuramente riferimento importante per il territorio

Bugnara, 30 agosto– Sarà inaugurato sabato prossimo, 4 Settembre, alle ore 10,30, il nuovo complesso scolastico antisismico di Bugnara, destinato ad accogliere i bambini dell’Asilo d’Infanzia e i ragazzi delle scuole elementari, realizzato con criteri modernissimi per rispondere ai bisogni della popolazione scolastica del paese e del territorio.

Il progetto è stato avviato anni addietro proprio per le numerose ferite riportate all’indomani del sisma del 2009 dal patrimonio pubblico e privato. Il nuovo complesso si sviluppa in altezza di tre piani, con una superficie di 1320 mq ed un volume di 5300 mc. La popolazione scolastica prevista è per la scuola materna di circa 50 alunni, distribuibili in 4 aule; per la scuola elementare è di circa 120 alunni, distribuibili in 5 aule.

Fra i tanti aspetti caratterizzanti figurano anche due ingressi separati, l’applicazione di tutte le tecniche per il superamento delle barriere architettoniche, un efficiente sistema di climatizzazione, a pavimento radiante, ed il sistema di rinnovo dell’aria ambiente divisi per zone.

Ogni piano dell’edificio è dotato di una propria unità di ventilazione meccanica controllata dedicata, gestibile in maniera totalmente autonoma e differenziata secondo le preferenze e le necessità di utilizzo dell’attività, consentendo anche di impostare orari di funzionamento e livelli di comfort differenziati. Il sistema radiante a pavimento è organizzato anch’esso per piani, con due collettori di distribuzione per ogni livello in modo da poter gestire le attività con la massima flessibilità in ogni condizione di utilizzo.

“Si tratta di una straordinaria occasione per la nostra comunità- ha spiegato il sindaco Giuseppe Lo Stracco– perché attorno a questo progetto abbiamo lavorato per diversi anni con impegno e determinazione e oggi poter assicurare ai nostri bambini di avvalersi di una struttura bellissima, adeguatamente attrezzata ci riempie di orgoglio e soddisfazione”.