Bugnara, 1 luglio- Alla luce dell’emergenza sanitaria che tutto il mondo sta vivendo e per tutelare cittadini e visitatori, in accordo con l’EAFA, il Comune di Bugnara ha deciso di non svolgere la 15^ edizione di Romantica in programma sabato 1 agosto 2020. L’appuntamento è solo rinviato al prossimo anno!