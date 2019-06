Bugnara: mons. Fusco il Vescovo che piace ai giovani del paese

Bugnara, 4 giugno– Nonostante le incertezze meteorologiche la nuova stagione per l’Associazione Promozione turismo montano di Bugnara è iniziata col botto. Già perché,aiutati dall’esperienza e dall’entusiasmo degli ultimi anni, i giovani dell’Associazione bugnarese questa volta hanno voluto fare le cose sul serio. Una bella giornata all’aria aperta,in quota, fra i boschi che sovrastano l’antico borgo peligno.

E così in occasione della festa della Repubblica hanno organizzato una passeggiata, fra le tante già programmate per il cartellone del 2019 in località ‘’Acqua degli uccelli” uno dei luoghi piu’ frequentati nel corso dell’estate ad oltre 1300 metri di altitudine. Un bel gruppo di giovani del paese, con in testa il sindaco Giuseppe Lo Stracco, ed il Presidente dell’Associazione Pasquale Ventresca e con un ospite d’eccezione come Mons. Michele Fusco Vescovo della Diocesi di Valva e Sulmona. Nel piazzale antistate il rifugio è stata celebrata la Santa messa da Don Fabio e subito dopo, la inevitabile colazione ricca di particolari e originali delizie della gastronomia locale.

Per Mons Fusco, appassionato di montagna, l’occasione per conoscere da vicino una parte della comunità bugnarese. Per i tanti giovani l’opportunità di stare qualche ora con il Vescovo di ascoltare le sue parole, il suo insegnamento,il suo messaggio per la difesa della natura e degli uomini. E proprio dai ragazzi e ragazze di Bugnara sono venute poi parole di apprezzamento per l’uomo ed il pastore,per la sua lezione di umanità,per la carica di umiltà che è riuscito a trasmettere a tutti. Poi ovviamente nel pomeriggio il rientro in paese fra suoni e canti ed il giusto entusiasmo e con la bella lezione che questa esperienza è riuscita a trasmettere a tutti. Insomma come ha raccontato Peppino e Francesca ( due giovani del gruppo) “ una giornata straordinaria che aiuta a riflettere e a sognare le cose migliori”. E come dargli torto? (h. 14,00)

