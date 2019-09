Bugnara: lavori post sisma,prosciolti amministratori comunali e tecnici

Bugnara,12 settembre- il Gup del Tribunale di Sulmona Giuseppe Ferruccio a conclusione dell’udienza preliminare ha deciso,accogliendo le richieste del PM Aura Scarsella, e dei legali,il non luogo a procedere, perché il fatto non sussiste, per gli otto indagati nell’inchiesta sui lavori post sisma a Bugnara unico comune,insieme a Cocullo, del Centro Abruzzo inserito nell’area del cratere sismico

Nell’inchiesta erano stati indagati amministratori del centro peligna ma anche tecnici e professionisti impegnati in alcuni lavori riguardanti la ricostruzione post sisma nel periodo 2009-2010. Per tutti l’accusa era di peculato in concorso Nel 2001 nel corso delle indagini la Guardia di Finanza aveva acquisito numerosi documenti presso il Comune e aveva ascoltato tantisime persone.. All’epoca la vicenda suscitò enorme scalpore e non mancarono ovviamente strumentalizzazioni politiche. Nell’inchiesta furono coinvolti il sindaco Giuseppe Lo Stracco ed il predecessore Domenico Taglieri,il tecnico comunale Antonio D’Angelo ed i professionisti , Gennaro Di Piero, Gianni Giorgi, Walter Ventresca Giovanni Colangelo nonchè Pasquale Franciosa ( sindaco di Pettorano sul Gizio)