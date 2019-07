Bugnara è già… Romantica

Presentata nel corso di una conferenza stampa la 14^ edizione di Romantica uno degli eventi piu’ caratteristici e attesi dell’estate che richiameranno la sera di sabato prossimo 3 agosto migliaia fra turisti e curiosi a Bugnara per vivere la notte fiorita nel caratteristico borgo peligno. Saranno anche quest’anno tantissimi i maestri di arte floreale che arriveranno da molti paesi europei ma anche da alcune regioni italiane soprattutto del Nord che già da questa sera prenderanno d’assalto il caratteristico centro e inzieranno gli abbobbi delle stradine del paese,vicoli,piazzette. Un’ediizione con tante novità e che sarà caratterizzata anche da alcuni appuntamenti culturali che avranno inizio il pomeriggio di venerdì con la” passeggiata d’Autore” e le poesie di Vittorio Clemente.Poi tanto divertimento, musica, gastronomia

Bugnara, 31 luglio- Conferenza stampa questa mattina a Sulmona, all’interno della sala conferenze della Comunità Montana, per presentare la XIV edizione di RomanticaInternational Florist Festival, appuntamento dedicato all’arte floreale ed ai fioristi che giungono da ogni località d’Italia e d’Europa, il quale si svolgerà a Bugnara sabato tre agosto a partire dalle ore venti. Presenti il sindaco di Bugnara Giuseppe Lo Stracco, il vice sindaco Domenico Taglieri, il Consigliere Michele Stinziani, Serena Margiotti presidente EAFA, figlia di Mauro Margiotticolui che ha ideato la manifestazione romantica, Stefania Dima, Vincenzo MargiottaAmministratore unico del COGESA, Vincenzo Bisestile presidente del Nomadi fan club. Questa sarà un’edizione ricca di appuntamenti ed eventi. Nel corso della conferenza stampa si è proceduto a dare notizia ed a presentare l’iniziativa Passeggiata d’Autore,sulle tracce del poeta Vittorio Clemente,in programma venerdì 2 agosto a partire dalle 18.30.

L’european athenaeum of floral art (EAFA), ed il comune di Bugnara, si accingono a dar vita all’interno di uno dei borghi più belli d’Italia ad una delle manifestazione fra le più attese dell’estate, per la quale si lavora un anno intero con passione, impegno, professionalità. L’evento Romantica, ha la finalità di dare un fondamentale apporto allo sviluppo del territorio, il quale deve essere sempre maggiormente valorizzato. Romantica ha anche la finalità di promuovere e diffondere la tutela dell’ambiente, del pianeta, anche con la raccolta dei rifiuti, il riciclaggio di essi, il risparmio energetico, il recupero delle aree verdi. Una delle novità dell’edizione di quest’anno consta nella peculiarità di avere indetto un concorso denominato il balcone fiorito, il quale è nato con l’intento di migliorare il paese di Bugnara, con il decoro floreale dei balconi, davanzali, ed ogni altra realtà che sia di prospetto all’abitazione.

Il concorso vedrà il coinvolgimento di tutte le famiglie, di tutta la cittadinanza di Bugnara, affinché si promuova e diffonda la valorizzazione il patrimonio ambientale esistente. Quest’anno cinquanta sono i fioristi giunti da ogni regione d’Italia e dalle nazioni della Russia, Bielorussia, Ungheria, Olanda, Belgio, Slovacchia, sol per citarne alcune i quali impreziosiranno ogni punto del borgo abruzzese di Bugnara. Migliaia come sempre saranno i fiori che i fioristi, partecipanti all’evento, utilizzeranno al fine di realizzare composizioni floreali di gran pregio artistico. La settimana degli allestimenti si concluderà il tre agosto con uno spettacolo presentato da Beppe Convertini. La serata sarà animata da un cast artistico di artisti professionisti i quali con coreografie, costumi, musiche, creeranno un connubio perfetto fra l’arte floreale e la sfilata delle modelle le quali indosseranno abiti vegetali. Altra novità, di questa XIV^ edizione di Romantica, sarà anche la presenza dei bambini i quali sfileranno anch’essi alla sfilata di moda.

Non mancherà la notte bianca la quale vedrà il concerto della formazione musicale denominata The Beatbox (tribute band the Beatles), la presenza del dj Ross e Erika, Valeesse ed altri artisti, notte bianca la quale si protrarrà sino all’alba. La serata ha inoltre l’obiettivo di raccogliere i fondi necessari per l’acquisto di un’apparecchiatura innovativa unica nella nostra ASL, al fine di rilanciare l’attività e la fondamentale presenza del reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Sulmona. Romantica, in queste tredici edizioni sin qui avutesi, ha raggiunto non soltanto il fine e l’obiettivo di essere una manifestazione floreale, ma anche di conseguire ed essere un fondamentale traino ecologico, ed anche da un punto di vista turistico, economico. Anche per queste finalità è stato raggiunto e realizzato il progetto “ecofeste”,con il fine di ridurre sempre più l’uso delle plastiche, per somministrare cibi e bevande, sino alla loro completa eliminazione stabilita per l’anno 2021. Non mancherà l’appuntamento con la gastronomia e le tradizioni secolari dell’arte culinaria locale, mediante l’allestimento di padiglioni gastronomici, nel quali sarà possibile acquistare e degustare gli ottimi prodotti realizzati secondo le secolari ricette tramandate di generazione in generazione. Bugnara è sempre più romantica: quattordici edizioni sin qui avutesi sono la lapalissiana dimostrazione di proseguire un itinerario il quale ha collocato il paese abruzzese al centro di eminenti e fondamentali relazioni internazionali e nazionali. (h. 14,30)

Andrea Pantaleo