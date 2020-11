Bugnara: domani si riunisce il Consiglio comunale

Bugnara, 29 novembre– Il Consiglio comunale di Bugnara, convocato dal sindaco Giuseppe Lo Stracco,ha convocato per domani pomeriggio, con inizio alle ore 15,30, una riunione del Consiglio comunale. Al centro dei lavori l’assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2020; scioglimento della convenzione. di segreteria con i Comuni di Pescina e Collarmele; conferimento della cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto” che riposa nel sacello dell’altare della Patria in Roma.

Particolare significato politico e culturale assume quest’ultimo punto posto all’attenzione del Consiglio comunale in vista dell’appuntamento che il 4 novembre del prossimo anno quando ricorrerà il centenario della traslazione del Milite Ignoto nel sacello dell’Altare della Patria sotto la statua della DeaRoma,che avenne apunto il 4.1.1921 durante la Giornata del’Unità Nazionale e delle Forze Armate,con una grandiosa manifestazione alla quale parteciparono un milione di persone