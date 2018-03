 Bugnara: domani  riunione del Consiglio comunale

Bugnara, 27 marzo- Il Consiglio comunale di Bugnara è stato convocato dal sindaco Giuseppe Lo Stracco per domani pomeriggio, mercoledì, con inizio alle ore 16,30. All’ordine del gionro dei lavori l’approvazione del Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sui redditi delle persone fisiche per l’anno d’imposta 2018; applicazione aliquote Imu anno 2018; applicazione delle aliquote del tributo sui servizi individuali (Tari) per l’anno 2018; approvazione tariffe Tari anno 2018; approvazione bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (h.9,00)