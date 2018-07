Bugnara, al via la mostra dei pittori peligni

Bugnara, 26 luglio-Inaugurata e presentata a Bugnara, all’interno del Palazzo Bonanni, la mostra dei pittori peligni che resterà aperta fino al prossimo al 5 agosto tutti i giorni dalle ore diciotto alle ore venti. Presenti Domenico Taglieri Vice Sindaco di Bugnara, l’Assessore Osvaldo Lupi, il Professor Emiliano Splendores storico e curatore dell’iniziativa , alcuni pittori partecipanti all’iniziativa con proprie opere e molti cittadini desiderosi di non voler mancare. Saranno esposti 38 quadri tutti di encomiabile valore artistico; gli artisti che espongono sono: Gino Litigante, Agata Lupi, Hassan Yazdani, Bruno Santarelli, Ernesto Oliva, Ezio Zavarella, Italo Picini, Nestore Presutti, Giuseppe Bellei, Giuliano Presutti, Camillo Giammarco, Nadia Lolletti, Silvia Di Ramio, Mario Maiorano, Arturo Faiella, Serenella Polidoro, Fausto Marganelli, Achille Curatella, Marco Gentile, Enrico Cappuccilli, Luana Marchese, Giovanni Sabatini, A. Monti Colella, E. Di Marcantonio, Manola Mellino, Donato Leombruni, Francesco Svizzero, Alfredo Picini, Anna la Vella, Maria Stasio, Gina Fabrizi, Simona Lo Criti, Augusto Sabatini, Camillo Valeri, Alfredo Di Bacco, Emidio Mastrangioli,la mostra non ha caso è stata allestita a Bugnara in quanto, tal borgo abruzzese, ha dato i natali al Pittore Italo Picini, considerato una delle massime espressione della pittura del nostro territorio, artista conosciuto sia in ambito nazionale, sia internazionale.

La pittura, nel corso della storia e nei secoli, ha visto essere protagonisti immortali ed eminenti pittori i quali hanno lasciato ai posteri ed alla storia dell’arte capolavori entrati di diritto nell’olimpo della storia dell’arte. Un quadro rappresenta un momento, un percorso del pittore costituito da emozioni, riflessioni, analisi, sentimenti, realtà le quali sono magnificamente espresse in ogni opera da essi realizzata. Grazie a tutti i pittori i quali hanno esposto e consentito l’allestimento e la realizzazione della mostra, grazie all’Amministrazione Comunale di Bugnara per aver consentito la realizzazione di questa esposizione la quale è mosaico prezioso dei pittori peligni, i quali rappresentano la generosa terra d’Abruzzo e del territorio Valle Peligna, forte e gentile come tradizione secolare regionale vuole e la fondamentale, preziosa continuità, nel millenario percorso dell’arte della pittura.

La mostra dei pittori peligni è il primo evento legato alla XIII^ edizione del Festival dei Fioristi meglio conosciuto con il termine “Romantica”. Bugnara si conferma borgo medioevale vetusto, foriero di eventi ed appuntamenti culturali, dell’arte, del mondo della floricoltura, della musica, della gastronomia. (h. 8,45)

Andrea Pantaleo