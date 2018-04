Bufera nel Pd di Sulmona: si è dimesso il Presidente del Circolo De Panfilis

Le tensioni e le polemiche che si sono scatenate nei giorni scorsi sulla vicenda del “ soccorso “ alla Giunta Casini in vista dell’imminente approvazione del bilancio sono state determinanti. De Panfilis che dopo la posizione espressa dal Consigliere Di Masci sul Centro aveva sollecitato subito un chiarimento pubblico e uno interno aveva dissentito sull’iniziativa ma aveva offerto anche alcune soluzioni, percorribili,c he avrebbero meritato maggiori attenzioni e si era dichiarato disponibile a sostenere la posizione del Capogruppo Di Rienzo , ove necessario, per arrivare alla realizzazione di una Giunta di salute pubblica dove il Pd con una posizione “distinta e distante” avrebbe assicurato il suo contributo su alcuni punti. E questa posizione, condivisa da molti, aveva puntualizzato con una nota ufficiale Invece ? La bagarre che si è scatenata, le polemiche sui social, la scarsa disponibilità al dialogo e soprattutto il silenzio del Segretario politico di fronte alla campagna mediatica hanno spinto De Panfilis a mollare.Lo aveva già deciso prima non partecipando alla riunione del direttivo di martedì. Cosa accadrà ora ? Lo si capirà assai presto e il rischio che anche altri possano mollare è molto probabile. Davvero un peccato,il Circolo in questi mesi era apparso molto attivo e spesso aveva varato anche buone iniziatiative anche se negli ultimi sei mesi sono due i Presidenti che abbandonano per le stesse ragioni. Qualcosa significherà?

Sulmona, 27 aprile-. Se uno “ tosto” ma leale come Sandro De Panfilis che certamente vanta una lunga e prestigiosa carriera politica ha deciso di mollare significa che forse non ne poteva piu’. Se uno come lui che anche quando due anni fa il Pd con un atto suicida decise di mandare a casa la propria amministrazione comunale guidata da Peppino Ranalli aveva fatto il pompiere per cercare di tenere unito il Partito significa che proprio si pè superato ogni limite.. Se quando il Segretario regionale,quello provinciale,i consiglieri regionali non si sono visti durante la recente campagna elettorale ignorando completamente il piu’ grosso circolo d’Abruzzo ( come dicono i dem sulmonesi) lui aveva trovato sempre una ragione per guardare avanti. Figurarsi poi quando si trattava di contestare le scelte portate avanti dalla Giunta regionale per questo territorio ( declassamento ospedale, bretella, poli di attrazione, area di crisi, cultura ecc.) lui stava sempre dalla parte della città. E perfino per la storia della nomina del cda della Casa Santa non si era risparmiato pur di tutelare il Partito e metterlo al riparo da pastrocchi e inciuci. Questa volta non ha resisto ed ha sbattuto la porta e quella lettera c he era già poronta e firmata da qualche giorno oggi ha deciso di spedirla al Segretario politicoi. Ecco il testo

Gli eventi che ci hanno chiamato in causa in questi giorni, con la crisi della Giunta Casini e le posizioni in merito di un Consigliere del PD e quelle da me espresse, hanno evidenziato un dissenso non più dissimulabile all’interno della Segreteria.

Per la verità non è la prima volta che con i componenti di tale Organismo, e quindi con te, si è manifestata una sorte di incomprensione di natura antropologica, direi, (considerata la mia età preistorica) con l’uso di un lessico politico riferibile a parametri e schemi ideali completamente diversi – uno dei casi più evidenti è stato quello della nomina del Presidente della Casa Santa -. E dunque la conclusione, a questo punto, non può che essere la certificazione di una mia incompatibilità che, per onestà intellettuale, debbo riconoscere traendone le dovute conseguenze.

Sono convinto che il Partito Democratico in questa congiuntura storica, con sconfitte elettorali che sembrano non arrestarsi più –il 9% del Molise vuol dire partito a rischio estinzione -, debba dare ai propri iscritti ed eventuali simpatizzanti segnali di chiara inversione di tendenza. E, conseguentemente, fare scelte connotate da estrema chiarezza di intenti e conseguenti comportamenti di collocazione nello schieramento politico, a tutti i livelli. Pertanto, la questione che si è posta del salvataggio della attuale Amministrazione comunale, in maniera quantomeno irrituale da parte di un consigliere del PD, senza confronto col Partito né tan poco all’interno del gruppo consiliare, appare dirimente. Il prezzo che pagheremmo, in termini di credibilità politica, da questo accordo scellerato con chi muove le fila di questa Amministrazione fino a ieri da noi indicato come il maggior responsabile delle spoliazioni subite da questo territorio –valga per tutte l’esempio dell’Ospedale- sarà altissimo. Un Circolo PD condannato alla sua assoluta irrilevanza politica nell’immediato e, alla lunga, alla sua definitiva scomparsa. Da ciò le mie dimissioni irrevocabili dalla carica di Presidente del Circolo. Ringraziando, beninteso, i membri del Direttivo per la fiducia a suo tempo accordatami, auguro le migliori fortune.(h. 20,00)