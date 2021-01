Breve storia degli Archivi di Stato

Sulmona, 16 gennaio-Torniamo ancora una volta ad argomentare sugli Archivi di Stato luoghi nei quali tutto è splendidamente conservato, frequentati dai ricercatori ed appassionati di storia, per far emergere dall’oblio il passato che, con i documenti, torna alla luce, torna ad essere protagonista legando il passato al presente, guardando al futuro. Gli archivi di Stato hanno una storia autorevole e rappresentano la memoria di tutto quanto è avvenuto nella nostra Italia. Nelle sezioni degli Archivi di Stato vi è la storia documentata, vi sono gli atti pubblici i quali fanno prova sino a querela di falso. L’archivio di stato è una realtà della pubblica amministrazione che ha la competenza di sorvegliare e conservare i documenti ivi depositati, che sono il prezioso patrimonio archivistico e documentale di proprietà dello Stato italiano, della Repubblica Italiana. Ogni documento conservato in qualsiasi sezione di un archivio di stato è atto pubblico il quale fa piena prova sino a querela di falso, ossia sino a che non vi sia stato un processo il quale si conclude con una sentenza che inficia la nullità dell’atto stesso. In Italia le sezioni sono oltre cento e sono interamente amministrate dalla direzione generale archivi.

La storia degli archivi di stato è vetusta ed affascinante; prima dell’unità d’Italia vi era una realtà molto variegata di istituti archivistici, causata dalla realtà dell’Italia preunitaria, divisa in stati sovrani. Mediante il decreto 15 marzo 1870 viene istituita la commissione con l’incarico di riordinare gli archivi di stato; a seguito dei lavori si prenderà la decisione di far dipendere gli archivi dal ministero dell’interno, oltre alla creazione delle sovrintendenze archivistiche. In seguito di formeranno le scuole di paleografie le quali creeranno i paleografi, gli studiosi, in grado di poter leggere i preziosi documenti storici. Cinque anni più tardi, nel 1875, si istituisce l’archivio centrale del regno che, in seguito, sarà chiamato l’archivio di stato centrale avente la sede a Roma. Nel corso degli anni si creeranno altri archivi, sino a giungere al numero attuale esistente in tutto il territorio nazionale. Nel corso della storia, sono seguite importanti riforme, al fine di migliorare sempre più la gestione e la conservazione del patrimonio documentale depositato. Agli inizi degli anni settanta gli archivi di stato transiteranno sotto l’egida del ministero dei beni culturali, transitando dal ministero dell’interno.

Una storia autorevole e emozionante quella degli archivi di stato che, rappresenta una delle massime realtà della cultura storica italiana, al cui interno si possono svolgere ricerche storiche che, definire emozionanti e coinvolgenti, credo sia poco. Ogni volta che si entra in una sezione di un archivio di stato si accede ad un mondo affascinante e straordinario nel quale, protagonista indiscusso, è il binomio storia cultura. Una qualsiasi sezione dell’archivio di stato è Scrigno pregiato del nostro passato gestito da Personale altamente qualificato: competenza, cultura, disponibilità, oasi nella caotica modernità, espressione di raffinata sensibilità. Documenti, atti momento d’incontro con la storia e con gli antenati mai conosciuti, amati, origine della nostra vita, continuità arcana misteriosità. Ricordi, emozioni, segreti, culto della memoria contro l’oblio, il tempo, ogni impedimento. Tempio della nostra storica identità da rispettare, custodito in maniera esemplare. Molti sono gli aforismi sulla storia fra i quali ne menzioniamo alcuni: “ Studia il passato se vuoi prevedere il futuro” (Confucio) ed anche “non sempre ciò che viene dopo è progresso” (Alessandro Manzoni), ed ancora “la storia è la memoria di un popolo, e senza la memoria, l’uomo è ridotto al rango di animale inferiore” (Malcom X), ed infine “la storia e la memoria siamo noi: senza di esse non esistiamo” (Andrea Pantaleo). In qualità di cittadino italiano considero supremo onore, grande privilegio per me, poter accedere negli archivi di stato per conoscere il nostro passato splendidamente preservato.

Andrea Pantaleo