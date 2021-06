“Brest, Resistenza e canti di libertà nella Polonia in fiamme” il libro di Antonella Roncarolo

Sulmona,30 giugno– La cultura nella città di Sulmona si conferma realtà fondamentale e protagonista con numerosi eventi. Presentato questo pomeriggio , nella Rotonda di San Francesco della Scarpa, il libro dal titolo “Brest, Resistenza e canti di libertà nella Polonia in fiamme” dell’autrice Antonella Roncarolo volume edito dalla casa editrice Infinito Edizioni, il cui costo e di quindici euro.

L’evento è il secondo appuntamento della rassegna letteraria leggo per legittima difesa, ideato dalla giornalista Chiara Buccini, con il patrocinio del comune di Sulmona, la partecipazione della Banca Generali Private e Santacroce Hotels Sulmona. L’evento vedrà la presentazione di sei libri al fine di argomentare ed analizzare temi della contemporaneità. Presenti Antonella Roncarolo scrittrice del libro, Chiara Buccini giornalista la quale ha moderato gli interventi, Annamaria Casini Sindaco di Sulmona, Manuela Cozzi assessore alla Cultura del Comune di Sulmona, Francesco Di Donato sindaco del Comune di Roccaraso. Brest è la città della Polonia la quale riuscirà a resistere all’assalto tedesco per tre giorni durante della Seconda Guerra Mondiale; è la città di Janusz e Vida gli innamorati che saranno separati dalla Guerra, destino comune a migliaia di famiglie.

Il romanzo della Roncarolo racconta di guerra, amore, Resistenza e lotta per la libertà, la storia attraversa la Russia, l’Iran e l’Iraq fino all’arrivo dei soldati polacchi in Italia, alla battaglia di Montecassino e di Ancona e alla strage dei Limmari di Roccaraso, una strage nazista che darà il via al bagno di sangue innocente fino a Marzabotto ma che, nella sua tragicità, contribuirà alla liberazione dell’Italia dal nazi-fascismo. Protagonista nell’opera è una parte del territorio della Regione Abruzzo, l’alto sangro con la sua pagina di sangue terribile, i suoi martiri immortali. Nel libro sono anche protagonisti l’amore, la speranza, la paura, la pace, la rinascita, con la sua ricostruzione per un mondo migliore, un’Europa di pace. Fra i personaggi vi sono Veda e Janusz giovani polacchi innamorati.

Venerdì’ 1 settembre 1939 Adolf Hitler invade la Polonia, dando l’inizio alla seconda guerra mondiale, azione militare alla quale seguiranno le dichiarazioni di guerra della Francia e dell’Inghilterra alla Germania nazista. Lo scoppio della guerra costringe i due giovani a separarsi iniziando un lungo viaggio nei ranghi del secondo corpo d’armata e resistenza polacca percorrendo la Russia, Oriente, Africa Italia, Inghilterra. Antonella Roncarolo, insegnante e giornalista, vive e lavora a Grottammare nel Piceno. Operatrice Culturale scrive per il teatro, il cinema, la letteratura. Ha pubblicato le vie dei poeti, e Ismaele con edizioni stamperia dell’arancio, il giardino incantato con Canalini e Santoni.

Andrea Pantaleo