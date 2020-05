Borse di studio : sale la protesta negli Atenei abruzzesi

Sulmona, 9 maggio- Si vivacizza lo scontro politico e istituzionale tra gli atenei abruzzesi e la Regione Abruzzo.Questa volta, protagonista della bagarre amministrativa è l’Ateneo aquilano. In merito ai tagli dei fondi Regionali destinati alle borse di studio e alla successiva ripartizione di tali fondi, il Capoluogo regionale risulta penalizzato.

“il Rettore Edoardo Alesse esprime un motivato e forte dissenso rispetto alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale nella ripartizione delle risorse disponibili, ritenendola impari, iniqua e amministrativamente non corretta. Il rettore ravvisa inoltre un comportamento asimmetrico e chiaramente discriminatorio nei confronti degli studenti che frequentano l’Università degli Studi dell’Aquila rispetto a quelli iscritti agli altri Atenei della Regione” così fanno sapere dall’Ateneo. Alesse continua esprimendo forte dissenso nei confronti di tale atteggiamento evidenziando l’importanza del diritto inalienabile allo studio e alla migliore formazione possibile e afferma che il ruolo delle istituzioni altro non è che quello di garantirne le soluzioni finanziarie ed amministrative.

“L’università degli Studi dell’Aquila, nonostante le decennali difficoltà seguite all’evento sismico del 2009, ogni giorno esprime manifestazioni di forte vitalità e di eccellenza nella didattica, nella ricerca, nella terza missione e nell’internazionalizzazione, forse rappresentando in questi ambiti la più longeva e autorevole tradizione accademica della Regione Abruzzo.” Continua Alesse “Per queste ragioni e per il rispetto e la tutela che deve ai propri studenti non può accettare la situazione che si è venuta a determinare e chiede con forza, ma anche con fiducia, nel rispetto delle prerogative del decisore politico, che sia data pronta ed efficace soluzione al problema”.

233 è il numero degli studenti dell’Ateneo aquilano a non beneficiare delle borse di studio. “Revocare gli atti dannosi e assegnare le giuste risorse all’ADSU de L’Aquila” ha chiesto in questi giorni il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci Quelle risorse che inizialmente avrebbero dovuto essere stanziate con una cifra pari a 7,6 milioni tramite il FIS, sommate ad un contributo Regionale del 40% (circa 3 milioni di euro). Queste cifre, non solo sono state dimezzate a 1,4 milioni, ma sono state mal ripartite dall’assessorato non rispondendo al giusto fabbisogno di tutti gli Atenei, lasciando L’Aquila con un pugno di mosche “al danno si aggiunge la beffa” continua i “la responsabilità scaricata sull’Azienda per il diritto agli studi universitari dell’Aquila a cui si chiede- per coprire il proprio fabbisogno- di versare la quota di cofinanziamento di 769mila euro attingendola dai propri “avanzi di amministrazione”. Una cosa illegittima”

Vivacità anche in ambito comunale, il consigliere comunale Leonardo Scimia si dichiara critico. “gravità estrema” asserisce Giorgio Fedele, consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle, e continua determinato a discutere la questione direttamente all’interno dell’Assemblea dell’Emiciclo.

Chiara Del Signore