Borsa di studio presso la Luiss School of Government

Sulmona, 6 febbraio.-Il Presidente dell’UPI (Unione delle Province Italiane) Abruzzo, Angelo Caruso, informa che, per favorire la partecipazione al Master Universitario di Secondo Livello, “Amministrazione e Governo del Territorio”, per l’anno accademico 2019/2020, la Luiss School of Government mette a concorso 1 borsa di studio (intesa come esonero dal pagamento della tassa di iscrizione) finanziate dall’Unione delle Province d’Italia per amministratori locali, per dipendenti pubblici a tempo indeterminato presso amministrazioni provinciali e delle città metropolitane e per dipendenti dell’UPI. Per candidarsi occorre stampare, compilare ed allegare il form online entro il 9 febbraio 2020. Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente attraverso l’apposita piattaforma online sul sito del master al seguente indirizzo https://sog.luiss.it/graduate-programs/master-amministrazione-e-governo-del-territorio/borsa-di-studio-upi. I colloqui si svolgeranno a Roma presso una delle sedi della Luiss Guido Carli il 10 febbraio 2020, mentre le lezioni del Master inizieranno il 13 febbraio 2020.

Riteniamo che la formazione e i processi di partecipazione qualificati al governo del territorio, dichiara il Presidente dell’UPI Abruzzo, Angelo Caruso, rappresentino un grande opportunità per migliorare il funzionamento della pubblica amministrazione e la vita dei cittadini (h. 17,00)