Borgosesia dedica una strada a Primo Di Vitto. Si rafforzano i legami con Roccaraso

Sulmona,22 novembre– In questi giorni l’amministrazione comunale di Borgosesia(Vercelli)), Comune di oltre 12.500 abitanti gemellato dal 2012 con Roccaraso nel segno e nel ricordo del Maestro Enrico Sabatini musicista di origini roccolane e per tanti anni vissuto a Borgosesia, ha deciso di ricodare tre personaggi illustri della propria comunità morti da più di dieci anni, dedicando loro altrettante vie ancora senza nome.

Una di queste porterà il nome di Primo Di Vitto,giornalista e scrittore ( un grande successo il volume “ Quando lo chiamavano Borgo”) deceduto lo scorso anno all’età di 71 anni e considerato indimenticabile voce di TeleMonteRosa ma soprattutto profondo conoscitore della storia della città”. A Di Vitto, anni addietro il sindaco dell’epoca Alice Freschi Asuni aveva già stata intitolato la tribuna stampa del campo di calcio di Borgosesia perchè “ Di Vitto non era solo un giornalista. Era- hanno spiegato spiegato i promoir dell’iniziativa- un poeta: non si limitava alla cronaca ma si immedesimava, il suo racconto era anche emozione, fantasia che si libera pur nei confini del reale”.

La decisione dell’Amministrazione comunale ha avuto vasta eco sulla stampa piemontese che ha ricordato il ruolo,l’attività svolta e l’affetto della comunità locale nei confronti dei tre personaggi che giustamente si è inteso ricordare con questa iniziativa.

Ovviamente la notizia è rimbalzata a Roccaraso non solo per i rapporti di amicizia e di collaborazione che si sono sviluppati in questi anni tra la cittadina turistica abruzzese ed quella piemontese ma anche perché i genitori del Di Vitto hanno origini roccolane e proprio nell’Alto Sangro sono tornati spesso e dove contano ancora tanti amici e conoscenti. E poi anche questa decisione fortemente sostenuta dall’Associazione “ Maestro Enriuco Sabatini” si inserisce nel solco di una consolidata tyradizione e di rapporti solidi che già in passato aveva portato all’intolazione di strade ad altri cottadini di Roccaraso come Salvatore Tommasi,Barone Giuseppe Angeloni lo stesso Enrico Sabatini senza tralasciare che altra importante decisione negli anni scorsi è stata l’intitolazione di uno dei luogoi simbolo di Borgooseia con il nome di “ Piazza Roccaraso”

Con questa ulteriore decisione quindi si consolida un il legame forte fra le due comunità si rafforza quindi il rapporto di amicizia tra Roccaraso e Borgosesia ovvero tra l’Abruzzo ed il Piemonte due comunità tanto distanti geograficamente ma tanto vicine per alcuni valori, cultura e storia che sicuramente darà nuovi impulsi a questa proficua collaborazione al servizio dei riuspettivi territori