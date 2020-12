Bonetti: 15 mln contro povertà educativa e esclusione sociale

Sulmona, 2 dicembre- “Dal Dipartimento per le politiche familiari abbiamo pubblicato un nuovo bando per l’infanzia e l’adolescenza. Sono 15 milioni di euro che destiniamo a progetti di contrasto della povertà educativa e dell’esclusione sociale dei bambini e dei ragazzi in tutto il nostro Paese”. Lo scrive su Facebook la ministra delle Politiche familiari Elena Bonetti. “Lo abbiamo chiamato ‘Educare in comune’ – spiega – perché sostenere e accompagnare la crescita delle nuove generazioni, ancor di più in questo tempo così difficile, è e deve essere un obiettivo condiviso: si tratta di promuovere modelli e servizi di welfare di comunità, consolidando le esperienze già presenti nei nostri territori e sostenendo il lavoro dei comuni italiani. Lavoriamo sempre più in sinergia e in rete: è la grande arma che abbiamo per contrastare insieme un fenomeno che vive di isolamento e di esclusione sociale, e che questa pandemia rischia di aggravare”, conclude Bonetti.