Boccia: ma quali ronde ? Sono un aiuto ai sindaci

Sulmona, 26 maggio- “Ma quali ronde, quali guardiani. Non sono ispettori, ma volontari che regalano sedici ore settimanali alla loro citta’. Sa cosa mi dispiace? Che questa iniziativa sia stata strumentalizzata”. Cosi’, in un’intervista a la Repubblica, il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia, torna sulla polemica che si e’ innescata dopo la proposta per i 60 mila assistenti civici. “L’avevo annunciata nella conferenza Stato-Regioni, era il quinto di una serie di bandi. Perche’ nessuno si e’ indignato quando abbiamo mandato mille operatori socio-sanitari volontari nelle carceri?”, chiede il ministro. Nessuno ha mai parlato di attivita’ di pubblica sicurezza. Non sono guardie civiche, ma persone che devono portare cibo e medicine ai piu’ deboli e dare una mano ai sindaci nei parchi, davanti alle chiese o in altri luoghi dove possono crearsi assembramenti”.