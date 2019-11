Boccia: Lega ci dica dove trovare risorse per taglio tasse lavoro

Sulmona, 20 novembre– “Quando abbiamo assunto la responsabilità di far nascere questo governo c’erano 23 miliardi di iva da onorare e sotto quelle cambiali c’era la firma di Salvini. Abbiamo trovato le risorse, messo in sicurezza il paese e sui mercati lo abbiamo reso credibile. Ora vogliamo abbassare le tasse sul lavoro: ci indichino la strada e noi lo faremo, ci indichino risorse aggiuntive”. E’ il messaggio che il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, a margine dell’assemblea dell’Anci in corso ad Arezzo, ha inviato alla Lega. “Ci dicano dove trovare risorse aggiuntive e noi faremo il possibile. Non facciano propaganda sull’agenda politica del Pd che ha un’agenda politica con una decina di punti” (h. 13,00)