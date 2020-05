Bicincontriamoci, le proposte per far ripartire Sulmona

Sulmona, 3 maggio– L’Associazione Bicincontriamoci di Sulmona, presieduta da Antonio Cellitti, ha inviato un documento rivolto all’Amministrazione del Comune di Sulmona contenente una serie di proposte e suggerimenti utili per ripartire, dopo questo lungo periodo di blocco, con una visione virtuosa rispetto a quello che potrebbe essere un nuovo assetto della Città. Dieci proposte e dieci opportunità , dicono gli organizzatori,per far rinascere Sulmona.

Ma non siamo soli, al momento abbiamo il sostegno di circa cinquanta associazioni del territorio che hanno sottoscritto il documento appoggiando le nostre richieste. Notiamo con piacere che finalmente, “grazie” al coronavirus, sembra che si siano sbloccate una serie di resistenze incomprensibili su alcune proposte che portiamo avanti da anni. Una per tutte il PUMS ( Piano Urbano di Mobilità Sostenibile ) sul quale anche qualche forza politica ha finalmente espresso la propria idea. È stato però un vero peccato che non siano stati messi a frutto i 40mila euro messi a bilancio per due anni di seguito ( 2017 e 2018 ) di certo ad oggi avremmo raggiunto importanti obiettivi e saremmo avanti rispetto al percorso proposto.

Il nostro progetto non intende precludere il confronto e lo scambio di idee con l’intera cittadinanza su un tema così importante per il futuro di noi tutti. Bicincontriamoci e le Associazioni firmatarie del documento, auspicano una profonda riflessione da parte dell’Amministrazione affinché vengano messe in campo misure atte a dare nuovo lustro alla Città di Sulmona. La proposta è aperta a chiunque altro intenda sottoscriverla inviando la propria adesione all’indirizzo