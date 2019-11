Bicincontriamoci e la pedonalizzazione a singhiozzo

In una lettera inviata al sindaco della città l’Associazione, pur apprezzando lo sforzo dell’Amministrazione comunale, ritiene che il provvedimento che prevede l’avvio del progetto per soli 100 metri nei week end debba considerarsi solamente un punto di partenza. Ecco perchè

Sulmona, 18 novembre- Finalmente qualcosa si sta muovendo, anche se lentamente, e l’esperimento fatto quest’estate è da ritenersi comunque positivo. Però crediamo che pedonalizzare 100 metri del corso nei week end può considerarsi solo il punto di inizio di un progetto più esteso che per noi deve riguardare tutto il centro storico, non solo il corso principale, e tanto meno una parte.

Ci chiediamo se dietro questa decisione ci sia un progetto e ci piacerebbe conoscerlo. Siamo convinti che i problemi di Sulmona non possono risolversi solo con una pedonalizzazione a singhiozzo, ma con un progetto che consideri le varie criticità, a cominciare dal trasporto pubblico, e non solo la chiusura del centro alle auto, pur essendo questa fondamentale.

Per questo appoggiamo il Piano urbano messo a punto dall’architetto Valerio Vitucci che per il momento interessa il centro storico, ma che secondo noi andrebbe esteso anche al resto della città.

Altro punto che ci preme sottolineare è di come sia ormai evidente che abbiamo un problema di “democrazia degli spazi” derivante dal parcheggio selvaggio di mezzi privati su spazi pubblici. Ogni famiglia possiede più di un’automobile che viene parcheggiata ovunque e possibilmente sotto casa. La splendida piazza Garibaldi, gli slarghi e ogni vicolo o piazzetta sono luogo di parcheggio tanto da rendere difficoltoso persino il passaggio a piedi.

In altri paesi “civili” chi possiede un’auto deve trovare una “soluzione di parcheggio” personale che non vada a nuocere la collettività. Chi compra un automobile non ha comprato anche il diritto di parcheggio sul suolo pubblico.Una soluzione per il parcheggio dei residenti del centro storico potrebbe essere quella stabilire un prezzo agevolato per usufruire del parcheggio di Santa Chiara, a meno che non si disponga di una rimessa privata.

Un altro annoso problema è quello dei permessi per persone disabili che vanno rivisti nel numero e nella formula. Il permesso dovrebbe essere valido solo se si trasporta un disabile e non un privilegio per muoversi liberamente nel centro.

Sarebbe lungo e superfluo elencare il danno arrecato dal passaggio continuo dei veicoli attraverso il centro storico. Al rumore, al disagio, ai fumi tossici che rovinano polmoni e monumenti, si aggiunge il danneggiamento della superficie stradale che per sua natura non è idonea al passaggio continuo del traffico veicolare. E il danno causato è un danno che va ripagato dall’intera comunità, anche da chi si muove a piedi o in bici.

Secondo l’Associazione “ci auguriamo che venga presa in considerazione l’ipotesi del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile, già messo in bilancio nel 2017 con 40.000 euro, riproposto nel 2018 e poi scomparso nel nulla. Il PUMS tra l’altro prevede una prima fase di ascolto delle varie istanze, ascolto che non può essere fine a sé stesso, ma solo un primo step per procedere nel progetto, e che quindi deve essere portato avanti dal progettista e non da altre figure o da petizioni varie.

E’ indubbio che avere una cittadina a misura umana costituirebbe un pregio per l’intera città con ripercussioni positive di sviluppo economico. Sulmona ha un’unica vocazione che è quella turistica ma solo una corretta pianificazione ci permetterà di proiettarci verso il futuro”.