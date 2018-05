Bianchi(Fi): hanno ridotto la battaglia sul Tribunale ad una trattativa fra compari

Dopo l’inspiegabile assenza del Comune di Sulmona nella precedente riunione dell’apposita Commissione sulla riorganizzazione della geografia giudiziaria in Abruzzo ieri è stata audita anche Anna Maria Casini che ha partecipato all’incontro insieme alla Consigliera Deborah D’Amico ( e gli altri perché non coinvolti?). A margine dell’incontro il sindaco aveva parlato di un imminente incontro con il sindaco di Avezzano mentre dalle dichiarazioni del Presidente della Commissione Di Pangrazio i margini ancora a disposizione sembrano essere pochi e abbastanza stretti. Dura la reazione del Capogruppo di Forza Italia Elisabetta Bianchi anche per il mancato coinvolgimento del Consiglio comunale che si era riunito poche ore prima. Insomma in città una situazione politica sempre più’ caotica e pasticciata.

Sulmona, 4 maggio- Il Sindaco di Sulmona Annamaria Casini non continui a mortificare il ruolo di primo cittadino e sappia che sugli uffici giudiziari non le sarà consentito di andare come a trattativa privata tra compari con Avezzano.Lo sostiene oggi il Capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale a Sulmona,Elisabetta Bianchi, commentando l’audizione di ieri del sindaco di Sulmona Anna Maria Casini nell’apposita Commissione istituita dalla Regione

” Non rientra tra le prerogative del Sindaco, che non è un monarca -peraltro tuttora con una giunta che ad oggi non rispetta gli equilibri di genere, incompleta di due membri e senza vice sindaco – prosegue l’esponente forzista– trattare la localizzazione degli insediamenti degli uffici pubblici con le altre realtà territoriali, ipotizzando persino la loro destrutturazione tra materia civile, penale e uffici della procura della Repubblica.

Inoltre le mancate comunicazioni al Consiglio Comunale sia riguardo le dimissioni dell’Assessore e Vice-Sindaco Mariella Iommi e della revoca dell’Assessore Cristian La Civita che sulla sua audizione dell’indomani nella commissione regionale sulla geografia giudiziaria presieduta da Giuseppe Di Pangrazio nonché l’eloquente silenzio da Lei osservato nella seduta di ieri del Consiglio Comunale lasciano trapelare l’esistenza di velate progettualità ispirate anche da chi ancora oggi occupa, grazie al lento minuetto sulla formazione del nuovo esecutivo nazionale, incarichi di governo al ministero della giustizia. La commissione regionale abbia la forza politica di estendere e completare la discussione per un autentico e realistico ridisegno dei confini delle circoscrizioni poiché non sarà consentito ad una gatta silenziosa, frettolosa e solitaria di partorire figli ciechi”. (h. 17,30)