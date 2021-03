Bianchi(Fdi), Archivio di Stato ed altro: “Ora, ora è il momento”

L’iniziativa promossa dall’ex sindaco di Sulmona Lando Sciuba tra trovando larghi consensi e tante adesioni non solo in città ma anche fuori.L’appello al Ministro dei Beni Culturali stato già sottoscritto 33 associazioni e istituzioni culturali sulmonesi. Ora arriva anche la solidarietà dell’on. Sgarbi e l’impegno della Lega che ha annunciato una interrogazione parlamentare con l’on.D’Eramo.Ma altre ancora potrebbero arrivare nelle prossime ore. Forse dopo tanti anni di chiacchiere inutili la politica sulmonese ha capito che solamente con l’unione è possibile vincere alcune battaglie che, come spiega nella nota la Consigliera comunale Elisabetta Bianchi (Fdi), alcune sfide ancora più’ grandi sono dietro l’angolo. A cominciare dalla difesa del Tribunale

Sulmona, 12 marzo-Nell’esprimere un ringraziamento agli onorevoli Sgarbi e D’eramo per l’attenzione dimostrata nei confronti della paventata chiusura della sede dell’Archivio di Stato in Sulmona auspico che la convergenza di volontà mirata alla salvaguardia degli insediamenti di terziario come Procura della Repubblica ed Tribunale, Ospedale, scuole superiori, presidi di forze dell’ordine e Vigili del Fuoco, Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio, l’Agenzia di Promozione Culturale ed ogni altra realtà vivifica per la Città di Sulmona possa diventare un minimo comun denominatore dell’azione politica di tutti i parlamentari di riferimento territoriale non per coltivare mero campanilismo ma per preservare nell’Abruzzo interno il tessuto socio economico di un importante e storico insediamento urbano provato da anni di miopi politiche di sistematica demolizione degli apparati pubblici.È arrivato il momento di invertire la tendenza sull’accentramento dei servizi e di prestare maggiore attenzione alle realtà urbane di pregio storico, monumentale, ambientale e culturale della dimensione ideale per il ben vivere come la Città di Sulmona che con il suo patrimonio concorre al prestigio dell’Abruzzo nel contesto nazionale ed internazionale”.

UIL ABRUZZO, AL VIA LA CAMPAGNA “ZERO MORTI SUL LAVORO”

Pescara, 12 mar.(Agenzia Nova) – Anche la Uil Abruzzo aderisce alla campagna “Zero morti sul lavoro”, promossa a livello nazionale dalla Uil per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di un impegno collettivo per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. L’iniziativa è stata presentata nei guorni scorsi in occasione dei 71 anni della fondazione della Uil. “Per questa ricorrenza – dice Michele Lombardo, segretario generale Uil Abruzzo – abbiamo avviato di un’iniziativa che coinvolgerà non solo il nostro sindacato, ma molta parte della società civile. Ci saranno “ambassador” di eccezione, del mondo dello sport e dello spettacolo, a supportare con i loro messaggi sui social questa battaglia di civiltà”.La Uil è così mobilitata per iniziative sul territorio e nei luoghi di lavoro che mettano al centro dell’azione sindacale l’obiettivo di zero morti sul lavoro. “Ho deciso di impegnare personalmente tutto me stesso – continua Lombardo – e tutta la Uil Abruzzo in una battaglia che interessa ogni lavoratore: azzerare i morti sul lavoro. Perché nonostante gli appelli, l’opera di sensibilizzazione, le denunce, questi incidenti non diminuiscono, anzi infortuni e decessi sono in aumento. Adesso basta. È il momento di lottare insieme e uniti. Il nostro simbolo non sarà solo un simbolo ma sarà un impegno quotidiano in tutti i luoghi di lavoro e a tutti i livelli per fermare un massacro incivile. Zero morti sul lavoro. per sempre”. (Gru)

