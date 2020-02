Bianchi sulla strana crisi al Comune di Sulmona

Sulmona, 5 febbraio– Secondo Elisabetta Bianchi, Consigliere comunale di Sulmona ” Il malinteso senso della democrazia e del funzionamento delle Istituzioni del Sindaco di Sulmona Annamaria Casini non porta buoni frutti alla nostra comunità che non ha bisogno di simulacri per un governo purchessia, ma che invece disperatamente invoca la necessità di rendere effettiva l’azione di governo e soprattutto di attuare pienamente il processo democratico attraverso il buon funzionamento di tutte le componenti istituzionali che in questa consiliatura sono drammaticamente sopite.

Giocare disperatamente con le prerogative del Sindaco non gioverà alla Casini nè tantomeno contribuirà alla costruzione di un percorso vivicante per la Città di Sulmona messa a repentaglio dalle velleità personali di un Sindaco senza più la fiducia di alcuna solida maggioranza “

(l.d.m.)