Bianchi, quelli che solo ora vogliono difendere il ‘Punto nascita’. Che malinconia !

Affondo della Consigliera Comunale Elisabetta Bianchi dopo le notizia allarmanti circolare sulla probabile chiusura del punto nascita dell’Ospedale di Sulmona. Appello alla Ministra della Salute Grillo a ” convocare con sollecitudine la conferenza Stato-Regioni per definire i nuovi parametri di rimodulazione dei punti nascita” e poi critiche a ” Marianna Scoccia che nelle ultime ore, e solo dopo la sua elezione in Consiglio Regionale, si erge a paladina della sanità del centroabruzzo dopo anni di dimostrata solidarietà alle politiche sanitarie dalfonsiane e di indifferenza alle complicate vertenze locali delle quali il marito, Andrea Gerosolimo, mai è stato risolutore ma solo favoritore “. Insomma la politica sulmonese torna ad infiammarsi a pochi giorni dalla chiusura della campagna elettorale e c’è da giurarci che siamo appena agli inizi

Sulmona, 15 febbraio– Nulla di nuovo per il punto nascita di Sulmona in quanto il documento di chiusura di cui si è parlato in queste ore altro non è che il verbale della seduta dello scorso mese di ottobre del tavolo tecnico ministeriale del Comitato percorso nascita nazionale pervenuto solo ora in Regione Abruzzo.

Richiamiamo con forza il Ministro Grillo all’impegno di convocare con sollecitudine la conferenza Stato-Regioni per definire i nuovi parametri di rimodulazione dei punti nascita al fine di improntare la normativa nazionale ai dettami costituzionali. Siamo convinti che il Presidente di Regione Abruzzo Marco Marsilio sia pronto ad interpretare le istanze della sanità nell’area del bacino di Sulmona perorando in ogni sede Istituzionale la salvaguardia del Punto Nascita di Sulmona e programmando la modifica del piano sanitario regionale che veda l’ospedale di Sulmona inquadrato in un presidio sanitario di primo livello.

Stridono poi le incredibili parole di Marianna Scoccia che nelle ultime ore, e solo dopo la sua elezione in Consiglio Regionale, si erge a paladina della sanità del centroabruzzo dopo anni di dimostrata solidarietà alle politiche sanitarie dalfonsiane e di indifferenza alle complicate vertenze locali delle quali il marito, Andrea Gerosolimo, mai è stato risolutore ma solo favoritore.

È del tutto chiaro ed evidente che la neo eletta mai potrà fedelmente interpretare le istanze complesse ed annose di un territorio sia per la scarsa qualità dei metodi che ha dimostrato di saper usare per accaparrarsi una candidatura alle regionali che per i contenuti stucchevolmente sbandierati che in realtà non le sono mai appartenuti e che le sono funzionali ora solo per accorciare la notevole distanza tra lei ed il Presidente Marsilio.

In realtà se il punto nascita è ancora aperto si deve solo alla strenua resistenza di un gruppo di cittadini attenti e non certo all’allora assessore alle aree interne il quale si limitò a votare senza convinzione alcuna la risoluzione per la salvaguardia del punto nascita contro la sua maggioranza, a seguito di uno sforzo di persuasione notevole e dell’occupazione di mesi dell’aula consiliare del Comune di Sulmona da parte del comitato cittadino di salvaguardia del punto nascita, azioni forti culminate in sollevazioni popolari finalizzate a vincere, peraltro inutilmente, anche la sua personale resistenza.

Infatti subito dopo, al termine della seduta di Consiglio Regionale, si ebbe a sottomettere nuovamente al Presidente Luciano D’Alfonso sottoscrivendo un documento di maggioranza che ribadiva l’intento unanime di procedere comunque nella pianificazione sanitaria intrapresa con la promessa che indietro non si sarebbe tornati. Dopo poco divenne fu premiato e diventò assessore…