Bianchi (Fi): Sulmona, una città ormai impantanata nel rimpasto

La vicenda della nomina degli Assessori nel nuovo Esecutivo Casini, i ritardi nella definizione delle scelte, un Consiglio comunale completamente emarginato da decisioni politiche che riguardano l’intera Assemblea, i problemi che si accavallano, una città allo sbando e sopratutto lo spettacolo offerto da una maggioranza ridotta all’osso condizionata da gruppi e gruppetti alla caccia di qualche strapuntino e qualche delega ma senza un’idea di futuro per la città stanno facendo salire alle stelle il malumore nell’opinione pubblica. E’ il fallimento completo di un modello di politica che non può’ avere ospitalità in questa città. Il Capogruppo di Forza Italia Elisabetta Bianchi usa un giudizio ad effetto ma molto efficace. Ma i giorni che verranno si preannunciano ancora carichi di tensione e pieni di incertezze

Sulmona, 12 maggio– “La Città di Sulmona rimane impantanata nel rimpasto di giunta per l’attribuzione delle deleghe miseramente avviluppata da oscuri e soffocanti legacci.La Signora Sindaco, esca dal gossip restituendo dignità alla Sua carica e dia conto al Consiglio Comunale ed alla Comunità dei percorsi politici e degli obiettivi programmatici che hanno portato alle dimissioni di Mariella Iommi ed alla revoca di Cristian La Civita nonché, dopo ben oltre due settimane, alla nomina dei due nuovi Assessori dando conto senza indugio dei nuovi equilibri politici creati e, se esiste, descriva il contenuto dell’auspicato rilancio delle funzioni assessorili di una giunta composta da assessori esterni quindi non eletti né partecipanti all’ultima competizione elettorale di conseguenza non riferibili immediatamente alle forze politiche rappresentate in Consiglio Comunale. Il Presidente del Consiglio- aggiunge il Capogruppo di Forza Italia Elisabetta Bianchi- tuteli le funzioni del Consiglio Comunale e solleciti le dovute comunicazioni già sfuggite all’ultima seduta consiliare”. (h. 16,00)