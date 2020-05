Bianchi (Fdi), il bando della Regione “Aiuta impresa” opportunità anche per gli operatori Centro Abruzzo

Sulmona, 15 maggio– La decisione assunta dalla Giunta Marsilio di adottare la misura “Aiuta Impresa” è di grande significato e benefico impatto anche per gli operatori economici del centroabruzzo. Uno strumento di sostegno economico a fondo perduto per le piccole e medie imprese e lavoratori autonomi a regime forfettario che rappresenta una opportunità di rilancio della attività lavorativa in un momento di grandi contrazioni economiche e mancanza di liquidità. La piattaforma informatica per le presentazioni delle domande sarà attiva dalla mezzanotte del 26 Maggio alle ore 23.59 del 4 Giugno prossimo. Lo rileva questa sera Elisabetta Bianchi – Consigliere Comunale Gruppo Fdi Sulmona (h. 17,30)