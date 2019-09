Bianchi avverte: Sulmona rischia di essere emarginata nel nuovo Consiglio provinciale

Sulmona, 17 settembre- Secondo Elisabetta Bianchi, Consigliere comunale di Sulmona “ A causa della fragilità strutturale della sua amministrazione e senza la previsione di un suo candidato consigliere comunale Sulmona, terza Città della provincia di L’Aquila, rischia di non partecipare alla tornata elettorale in occasione del rinnovo del Consiglio Provinciale in calendario per il 20 Ottobre.

Ciò significa che per ben due anni- spiega la Bianchi– le politiche provinciali per Sulmona in temi di primo rilievo come viabilità, urbanistica ed edifici scolastici saranno affidati ad altri. Poiché non intendo sottrarmi al confronto su questo argomento che è ineludibile e deve essere trasparente, in queste ore sto sollecitando la politica dei gruppi consiliari alla doverosa riflessione ed al senso di responsabilità nei confronti della Città in quanto deve essere chiaro ai concittadini che la probabile esclusione di Sulmona dalla rappresentanza provinciale in una tornata elettorale importantissima nella quale Avezzano non potrà partecipare perchè commissariata, è una precisa e desiderata scelta politica di indirizzo del destino di Sulmona che è largamente improntato alla debolezza politica del Sindaco Casini.

Proprio ieri, in occasione della Sua visita in L’Aquila, il Presidente della Repubblica Mattarella ha auspicato, tra l’altro, la necessaria accelerazione sulla ricostruzione ed adeguamento degli edifici scolastici, tema che affligge dal 2009 anche Sulmona. Anche alla luce di tale autorevole monito è necessario un confronto tra i gruppi consiliari che, se necessario, porterò all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale per conoscere le intenzioni di tutte le forze consiliari ma soprattutto per sapere dal Sindaco quali prospettive intende offrire alla Città”.(h. 14,30)